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        Haberler Dünya Şam'daki basın toplantısı iptal edildi | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu sorumlusu Barbara Leaf, Colani ile görüştü

        ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir diplomasi heyeti bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Heyetin Suriye'deki yeni hükûmetin yetkilileriyle görüşüp görüşmediği bildirilmezken planlanan basın toplantısı da güvenlik gerekçeleri nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 18:06 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:49
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        ABD'den Colani'ye ziyaret
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        ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir diplomasi heyeti bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu üst düzey diplomatı Barbara Leaf'in de içinde bulunduğu diplomasi heyetinin HTŞ Lideri Colani ile görüştüğü ve görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

        Barbara Leaf Colani için konulan 10 milyon dolarlık ödülün de artık söz konusu olmadığını HTŞ Liderine bildirdi. Leaf ayrıca Colani'nin öncelikli hedefinin ekonomik gelişme olduğunu kendisine bildirdiğini belirtti.

        Barbara Leaf Suriye'nin geleceği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Leaf "Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını ve gücünü geri kazanmasını istiyoruz." dedi.

        Leaf ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki konumu ile ilgili de yorumda bulunarak "Türkiye'nin Suriye'de ciddi ağırlığı var, bu Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgilidir." dedi.

        Leaf İran'ın Suriye'deki durumunu da değerlendirdi ve İran'ın Suriye'nin geleceğinde olmaması gerektiğini bildirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı diplomasi heyeti Şam'da sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve aktivistlerle görüşerek ülkenin geleceğine dair istişarelerde bulundu.

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        Barbara Leaf, ABD vatandaşlarının dünyanın her yerinde güvende olması için çalışacaklarını dile getirerek Beşar Esad Yönetimi zamanında kaybolan ABD vatandaşlarını bulacaklarını açıkladı.

        Barbara Leaf ayrıca Suriye'deki sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretlilerle de görüştü.

        Diğer yandan ziyaret sonrası düzenlenmesi planlanan basın toplantısı da güvenlik gerekçeleri nedeniyle iptal edildi.

        Şam'daki yeni hükûmetle ilişkilerin kurulabileceğine dair ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaların hemen ardından bir diplomasi heyetinin Şam'a ziyarette bulunması ileride atılabilecek adımlar açısından önemli görülüyor.

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