Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve AB-Türkiye ilişkileri ele alındı. Bakan Fidan, görüşmede Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin şart olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü için terör örgütü YPG'nin silah bırakması gerektiğini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "YPG silahlarını bırakmalı ve Suriye Milli Güvenlik yapısına katılmalı. Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeyinden bir tehdit gelmemeli." dedi. Bakan Fidan, görüşmede azınlıklara da siyasi haklarının tanınması gerektiğini bildirdi. Bakan Fidan ayrıca Suriyeli mültecilerin güvenli geri dönüşü için adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

REKLAM Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB içinde Almanya'nın öncü bir rol oynamasını beklediğini, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğini, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu ifade etti.

Görüşmede, geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunu ve tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini belirtti.

Fidan, Türkiye'nin, Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunduğunu, PKK/YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu kaydetti. Terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimaline izin verilmeyeceği mesajı Bakan Fidan, Alman mevkidaşına, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini ve PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu vurguladı.

REKLAM Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini kaydeden Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesinin beklendiğinin altını çizdi. Fidan, DEAŞ'lıların bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğini, üçüncü ülkelerin Suriye'de bulunan DEAŞ tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğine işaret eden Fidan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini bildirdi. Fidan ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce "kalıcı şekilde sona ermesi için" Türkiye'nin müzakere sürecini desteklediğini vurgulayarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.