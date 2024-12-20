Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'da araba kalabalığın içine daldı | Dış Haberler

        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı: 11 ölü 70'ten fazla yaralı

        Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarı için toplanan kalabalığın içine daldı. Hükümet yetkilileri olayın bir saldırı olduğunu doğruladı. Saldırıda biri çocuk olmak üzere 11 kişi öldü, 70'den fazla kişi yaralandı. Şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Alman basını Şüphelinin 50 yaşında ve Suudi Arabistan kökenli olduğu belirtilirken adının Tâlip el- Abdulmuhsin olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 21.12.2024 - 02:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞÜPHELİ BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

        Saldırıyı düzenlediği düşünülen 50 yaşındaki Suudi Arabistan kökenli şahıs polisler tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Der Spiegel şahsın isminin Tâlip el- Abdulmuhsin olduğunu iddia etti. Der Spiegel'e göre şahıs doktor ve uzmanlık alanı psikiyatri.

        Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarı için toplanan kalabalığın içine daldı. Hükûmet yetkilileri olayın bir saldırı olduğunu doğruladı. Saldırıda biri çocuk olmak üzere 11 ölü bulunurken 70'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Eyalet Yetkilisi Michael Reif, Noel Pazarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

        Cuma günü Noel için bir araya gelen kalabalığın içine dalan aracın şoförü gözaltına alındı. Saldırganın arabayı saldırıdan kısa bir süre önce kiraladığı bildirildi. Saldırganın kiraladığı aracın Münih plakalı olduğu ve araçla 400 metre kadar kalabalığın içinde ilerlediği bildirildi.

        "SALDIRGANIN 50 YAŞINDA VE SUUDİ ARABİSTAN KÖKENLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

        Alman basınına göre saldırgan 1974 doğumlu Suudi Arabistan uyruklu ancak bu konu tam olarak teyit edilmiş değil. Alman polisinden gelen bilgilere göre saldırganın evinde aramalar başladı ve telefonuna el konuldu. Saldırganın 2006 yılında Almanya'ya gittiği ve oturma izni aldığı söyleniyor. Şahsın doktor olduğu ve Bernburg'ta bir muayenehanesi olduğu düşünülüyor.

        Magdeburg polisi, ilk bulgulara göre şahsın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini düşünüyor.

        MAGDEBURG POLİSİ: EVLERİNİZDE KALIN

        Magdeburg polisi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Evinizde kalın ya da dışardasanız evinize dönün. İşimizi kolaylaştırın. Sizi daha sonra bu mecra üzerinden önlemler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz." uyarısına yer verdi.

        Magdeburg merkezine giriş çıkışlar büyük ölçüde yasaklandı. Güney ve kuzey tren istasyonları kapatıldı.

        Alman polisi olayla ilgili ipucu toplamak için alman vatandaşlarından fotoğraf ve videoları paylaşılan adres üzerinden yüklemesini istiyor.

        Magdeburg'da 23 Aralık'a kadar bütün kültürel etkinlikler iptal edildi. Kültürel faaliyet gösteren merkezler de belirlenen tarihe kadar kapalı kalacak.

        ALMANYA ŞANSÖLYESİ OLAF SCHOLZ MAGDEBURG'A GİDECEK

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz X hesabından yaptığı açıklamada saldırıya kurban giden Alman vatandaşlarının ve yakınlarının acısını paylaştığını belirterek "Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi

        Federal Şansölye Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser Cumartesi günü Magdeburg'daki olay yerine gidecekler.

        REKLAM

        ALMANYA CUMHURBAŞKANI: OLAY AYDINLATILMIŞ DEĞİL

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier paylaştığı mesajda "Noel öncesi mutluluğumuz Magdeburg'dan gelen haberle yarıda kaldı. Bu korkunç saldırının bütün arka planı açıklanmış değil." dedi.

        Saksonya-Anhalt'ın Başbakanı Reiner Haseloff ve Eyaletin İçişleri Bakanı Tamara Zieschang olay yerine gidiyor.

        Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Magreburg'da halka şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyarılar yapılıyor. Polis ekipleri de çevre güvenliği için Noel pazarının çevresinde bomba araması yapıyor.

        DESTEK MESAJLARI

        Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklama ile Türkiye'nin Almanya'nın yanında olduğunu ifade etti. Açıklamada olayın kasıtlı olduğunun düşünüldüğü vurgulandı.

        Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

        Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

        Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Almanya'da yaşanan olay sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bir mesajla Almanya'nın ve Alman halkının yanında olduklarını ifade etti.

        Macon "Almanya'da vuku bulan olayla dehşete kapıldık. Fransa, Alman halkının acısını paylaşıyor, dayanışma mesajını iletiyor." dedi.

        2016'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

        Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.

        Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Habertürk Anasayfa