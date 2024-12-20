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ŞÜPHELİ BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı düzenlediği düşünülen 50 yaşındaki Suudi Arabistan kökenli şahıs polisler tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Der Spiegel şahsın isminin Tâlip el- Abdulmuhsin olduğunu iddia etti. Der Spiegel'e göre şahıs doktor ve uzmanlık alanı psikiyatri.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarı için toplanan kalabalığın içine daldı. Hükûmet yetkilileri olayın bir saldırı olduğunu doğruladı. Saldırıda biri çocuk olmak üzere 11 ölü bulunurken 70'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Eyalet Yetkilisi Michael Reif, Noel Pazarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Cuma günü Noel için bir araya gelen kalabalığın içine dalan aracın şoförü gözaltına alındı. Saldırganın arabayı saldırıdan kısa bir süre önce kiraladığı bildirildi. Saldırganın kiraladığı aracın Münih plakalı olduğu ve araçla 400 metre kadar kalabalığın içinde ilerlediği bildirildi. "SALDIRGANIN 50 YAŞINDA VE SUUDİ ARABİSTAN KÖKENLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR" Alman basınına göre saldırgan 1974 doğumlu Suudi Arabistan uyruklu ancak bu konu tam olarak teyit edilmiş değil. Alman polisinden gelen bilgilere göre saldırganın evinde aramalar başladı ve telefonuna el konuldu. Saldırganın 2006 yılında Almanya'ya gittiği ve oturma izni aldığı söyleniyor. Şahsın doktor olduğu ve Bernburg'ta bir muayenehanesi olduğu düşünülüyor.

Magdeburg polisi, ilk bulgulara göre şahsın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini düşünüyor. MAGDEBURG POLİSİ: EVLERİNİZDE KALIN Magdeburg polisi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Evinizde kalın ya da dışardasanız evinize dönün. İşimizi kolaylaştırın. Sizi daha sonra bu mecra üzerinden önlemler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz." uyarısına yer verdi. #Magdeburg

Bleiben Sie zu Hause bzw. machen Sie sich auf den Heimweg. Es würde unsere Arbeit sehr erleichtern.

Wir informieren Sie auf diesem Kanal weiter zu unseren polizeilichen Maßnahmen. — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 20, 2024 Magdeburg merkezine giriş çıkışlar büyük ölçüde yasaklandı. Güney ve kuzey tren istasyonları kapatıldı.

Alman polisi olayla ilgili ipucu toplamak için alman vatandaşlarından fotoğraf ve videoları paylaşılan adres üzerinden yüklemesini istiyor. Wir haben ein Hinweisportal eingerichtet.

Upload Bilder und Videos 👉https://t.co/927ctcDfjm#Magdeburg — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 20, 2024 Magdeburg'da 23 Aralık'a kadar bütün kültürel etkinlikler iptal edildi. Kültürel faaliyet gösteren merkezler de belirlenen tarihe kadar kapalı kalacak. ALMANYA ŞANSÖLYESİ OLAF SCHOLZ MAGDEBURG'A GİDECEK Almanya Şansölyesi Olaf Scholz X hesabından yaptığı açıklamada saldırıya kurban giden Alman vatandaşlarının ve yakınlarının acısını paylaştığını belirterek "Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi

Federal Şansölye Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser Cumartesi günü Magdeburg'daki olay yerine gidecekler. REKLAM Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024 ALMANYA CUMHURBAŞKANI: OLAY AYDINLATILMIŞ DEĞİL Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier paylaştığı mesajda "Noel öncesi mutluluğumuz Magdeburg'dan gelen haberle yarıda kaldı. Bu korkunç saldırının bütün arka planı açıklanmış değil." dedi. Saksonya-Anhalt'ın Başbakanı Reiner Haseloff ve Eyaletin İçişleri Bakanı Tamara Zieschang olay yerine gidiyor.

Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi. Magreburg'da halka şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyarılar yapılıyor. Polis ekipleri de çevre güvenliği için Noel pazarının çevresinde bomba araması yapıyor.

DESTEK MESAJLARI Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklama ile Türkiye'nin Almanya'nın yanında olduğunu ifade etti. Açıklamada olayın kasıtlı olduğunun düşünüldüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi. Almanya’nın Magdeburg Kentinde Yaşanan Saldırı Hk. https://t.co/eGKoxLNafi pic.twitter.com/1Ozd7Px4hv — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 20, 2024 Almanya'da yaşanan olay sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bir mesajla Almanya'nın ve Alman halkının yanında olduklarını ifade etti.

Macon "Almanya'da vuku bulan olayla dehşete kapıldık. Fransa, Alman halkının acısını paylaşıyor, dayanışma mesajını iletiyor." dedi. Profondément choqué face à l’horreur qui frappe ce soir le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne.



Je pense aux victimes, aux blessés ainsi qu’à leurs proches et à leurs familles. La France partage la douleur du peuple allemand et exprime toute sa solidarité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 20, 2024 2016'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı. Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.