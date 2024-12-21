Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. 5 sporcu yaralandı.

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Erzurum Palandöken'de Sultan Seki'si bölgesine çığ felaketi yaşandı.

Judo Milli Takımı sporcularının yürüyüş yaptığı sırada facia meydana geldi.

Judo Milli Takımı sporcuları kar altında kurtarılırken, 5 sporcu yaralandı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Sabah saat 10.00 sularında 15 kişilik sporcu ekibi, antrenörle beraber doğa yürüyüşüne çıkıyor. O sırada çığ hadisesi meydana kalıyor. 4 sporcu çığ altında kalıyor, 3'ü kendi imkanlarıyla çıkıyor. Ancak 16 yaşındaki Emre Yazgan isminde bir sporcumuz tüm müdahalelere rağmen, ilk çıktığında nefes aldığı ifade edildi ama kurtarılamadı. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

REKLAM "İZİNSİZ ANTRENMANA ÇIKMIŞLAR" Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine, Palandökende kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi. Karslı, "Çığ altı insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı" dedi.

'HAYATINI KAYBETTİ' DENİLMİŞTİ! SAĞLIK BAKANLIĞI: YOĞUN BAKIMDA Çığ felaketinde hayatını kaybettiği açıklanan Darıca Fen Lisesi öğrencisi Emre Yazgan'ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.

Emre Yazgan'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olduğu öğrenildi. Çeşitli kilolarda mücadele eden Yazgan'ın birçok turnuvada madalyalar kazandığı, son olarak 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonu olduğu belirtildi. İKİZİ DE TEDAVİ ALTINDA Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus Yazgan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

TAZİYE MESAJLARI Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı. TFF'nin sitesinde yer alan mesajda, "Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesine tırmanışı esnasında çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı, yaralı sporcularımıza acil şifalar diliyor; çığdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Erzurum Palandöken Dağı’nda meydana gelen çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden Judo Milli Takımı’nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziyede bulundu. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı sporcularımızın yaşadığı çığ felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Çığ felaketinde hayatını kaybeden Judo Milli Takımımızın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan’a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan sporcularımıza da acil şifalar diliyorum.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Erzurum Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden millî judo sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı; yaralı sporcularımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Palandöken'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 16 yaşındaki milli judocumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve judo camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.