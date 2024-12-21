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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beykoz'da trafik tartışmasında silahla vurulan mimar Turgut Toydemir'in cenazesi toprağa verildi | Son dakika haberleri

        Beykoz'da trafik tartışmasında silahla vurulan mimar Turgut Toydemir'in cenazesi toprağa verildi

        İstanbul Beykoz'da trafik tartışması sırasında polis kurşunuyla vurulan Mimar Turgut Tokdemir toprağa verildi. Olay sonrası polis memuru tutuklanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:05
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        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
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        Beykoz'da trafik tartışmasında silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'in cenazesi defnedildi.

        Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

        Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti.

        Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

        POLİS TUTUKLANMIŞTI

        Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 19 Aralık'ta aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, polis memurunun araca doğru silahla ateş etmesi sonucu Toydemir yaralanmıştı.

        Hastanede tedavi altına alınan Toydemir hayatını kaybederken, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. açığa alınmış, sevk edildiği adli makamlarca da tutuklanmıştı.

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