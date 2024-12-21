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        Haberler Magazin Özge Özpirinçci: En çok Beren Saat'i beğendim - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci: En çok Beren Saat'i beğendim

        Meryem Uzerli ve Bergüzar Korel'den sonra Özge Özpirinçci de erkek haline kayıtsız kalmadı; "Kendime bayağı yükseldim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:48
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        "Kendime bayağı yükseldim"
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        Ünlü kadınların; erkek olarak doğmaları halinde nasıl görünecekleriyle ilgili olarak yapay zekâyla fotoğrafları üretildi.

        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
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        O fotoğraflar, kendilerinin de hayranlarının da bir hayli ilgisini çekti. Hayranları, ünlü kadınların erkek olarak doğmaları halinde çok yakışıklı olacakları konusunda fikir birliği içinde.

        Meryem Uzerli

        Meryem Uzerli, erkek halindeki fotoğrafına 'Kendime âşık oldum" şeklinde yorumda bulundu.

        Bergüzar Korel

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        Bergüzar Korel ise şöyle bir esprili yorumda bulundu; "Malını - mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla doldu mesajım kutum. Yüreğime indi, herkes bana bunu yollamaya başladı. Sandım ki hacklendim."

        Özge Özpirinçci

        Özge Özpirinçci de erkek haliyle olan fotoğrafa kayıtsız kalmadı; "Çok yakışıklı değil miyim? Kendime bayağı yükseldim ama Beren Saat’i çok beğendim”

        Beren Saat

        Birçok hayranı; Özge Özpirinçci'yi Alain Delon, Beren Saati ise Cüneyt Arkın'ın gençliğine benzetti.

        Alain Delon (1935 - 2024) / Cüneyt Arkın (1937 - 2022)

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        #Özge Özpirinçci
        #beren saat
        #Cüneyt Arkın

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