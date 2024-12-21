Özge Özpirinçci: En çok Beren Saat'i beğendim - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci: En çok Beren Saat'i beğendim - Magazin haberleri

Ünlü kadınların; erkek olarak doğmaları halinde nasıl görünecekleriyle ilgili olarak yapay zekâyla fotoğrafları üretildi.

Hangi ünlü kadın daha yakışıklı? Haberi Görüntüle

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O fotoğraflar, kendilerinin de hayranlarının da bir hayli ilgisini çekti. Hayranları, ünlü kadınların erkek olarak doğmaları halinde çok yakışıklı olacakları konusunda fikir birliği içinde.

Meryem Uzerli Meryem Uzerli, erkek halindeki fotoğrafına 'Kendime âşık oldum" şeklinde yorumda bulundu.

Bergüzar Korel REKLAM Bergüzar Korel ise şöyle bir esprili yorumda bulundu; "Malını - mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla doldu mesajım kutum. Yüreğime indi, herkes bana bunu yollamaya başladı. Sandım ki hacklendim."

Özge Özpirinçci Özge Özpirinçci de erkek haliyle olan fotoğrafa kayıtsız kalmadı; "Çok yakışıklı değil miyim? Kendime bayağı yükseldim ama Beren Saat’i çok beğendim”

Beren Saat Birçok hayranı; Özge Özpirinçci'yi Alain Delon, Beren Saati ise Cüneyt Arkın'ın gençliğine benzetti.

Alain Delon (1935 - 2024) / Cüneyt Arkın (1937 - 2022)