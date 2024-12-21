Özge Özpirinçci: En çok Beren Saat'i beğendim
Meryem Uzerli ve Bergüzar Korel'den sonra Özge Özpirinçci de erkek haline kayıtsız kalmadı; "Kendime bayağı yükseldim"
Ünlü kadınların; erkek olarak doğmaları halinde nasıl görünecekleriyle ilgili olarak yapay zekâyla fotoğrafları üretildi.
O fotoğraflar, kendilerinin de hayranlarının da bir hayli ilgisini çekti. Hayranları, ünlü kadınların erkek olarak doğmaları halinde çok yakışıklı olacakları konusunda fikir birliği içinde.
Meryem Uzerli
Meryem Uzerli, erkek halindeki fotoğrafına 'Kendime âşık oldum" şeklinde yorumda bulundu.
Bergüzar Korel
Bergüzar Korel ise şöyle bir esprili yorumda bulundu; "Malını - mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla doldu mesajım kutum. Yüreğime indi, herkes bana bunu yollamaya başladı. Sandım ki hacklendim."
Özge Özpirinçci
Özge Özpirinçci de erkek haliyle olan fotoğrafa kayıtsız kalmadı; "Çok yakışıklı değil miyim? Kendime bayağı yükseldim ama Beren Saat’i çok beğendim”
Beren Saat
Birçok hayranı; Özge Özpirinçci'yi Alain Delon, Beren Saati ise Cüneyt Arkın'ın gençliğine benzetti.
Alain Delon (1935 - 2024) / Cüneyt Arkın (1937 - 2022)