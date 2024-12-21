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        Haberler Ekonomi Otomobil Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı - Otomobil Haberleri

        Volkswagen fabrika kapatmayacak, binlerce kişiyi işten çıkaracak

        Tarihinde ilk kez kendi ülkesinde fabrika kapatma kararı alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ve Almanya'da aylardır devam eden işçi grevleri ile karşı karşıya kalan Volkswagen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Alman otomobil üretici ve işçi örgütleri arasında varılan anlaşmaya göre, Volkswagen Almanya'da fabrika kapatmayacak, fakat bunun yerine 2030 yılı sonuna kadar Almanya'daki tesislerde çalışan 35 binden fazla kişi işten çıkarılacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.12.2024 - 10:47 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:48
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        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
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        Alman otomotiv devi Volkswagen ve çalışan temsilcileri, şirketin geniş kapsamlı maliyet düşürme planlarına ilişkin beş gün süren yoğun görüşmelerini Cuma günü tamamladı ve istemsiz işten çıkarmalar ve fabrika kapatma konusunda anlaşmaya vardı.

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        Volkswagen cephesinden Cuma akşamı yapılan açıklamada, 2030 yılı sonuna kadar sosyal sorumluluk bilinciyle Almanya'daki tesislerde 35 binden fazla kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Alman otomobil üreticisi, geri kalan çalışanlara o zamana kadar iş güvenliğinin garanti edildiğini aktardı. Otomotiv üreticisinin Almanya'da yaklaşık 120 bin çalışanı bulunuyor.

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        Ayrıca Volkswagen'in daha önce yaptığı açıklamaların aksine, şirketin Almanya'daki 10 fabrikasının tamamı şimdilik açık kalacak. Ancak bu durum şirketin iki küçük fabrikası için geçerli olmayacak ve bu fabrikalardaki üretim son bulacak.

        HEDEF 1.5 MİLYAR EURO TASARRUF

        Şirketin maliyet düşürücü önlemlerini yumuşatmasına karşılık, çalışanlar on yılın sonuna kadar doğrudan ücret artışlarından vazgeçecek ve ikramiyeler de kesilecek. Şirket bu sayede 2030 yılına kadar yıllık 1.5 milyar Euro işçilik maliyetinden tasarruf etmeyi umuyor.

        Alman otomobil üreticisi ayrıca Almanya'daki fabrikalarının üretim kapasitesini de 700 binden daha fazla kadar azaltmayı planlıyor.

        Almanya'daki fabrikalarında düşen mali performans ve aşırı kapasite ile karşı karşıya kalan Volkswagen, küresel rekabet gücünü korumak için işgücü maliyetlerini düşürmeye yönelik, yüzde 10'luk maaş kesintileri, olası fabrika kapatmaları ve toplu işten çıkarmaları içeren yeniden yapılandırma planlarını geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklamıştı. Fakat, açıklana bu tasarruf tedbirleri Alman otomotiv işçilerini greve götürmüş ve şirket tarihindeki en büyük işçi grevlerinden biri ile karşı karşıya kalmıştı.

        Volkswagen'in içinde bulunduğu durum, Alman otomotiv endüstrisinin özellikle elektrikli araçlara geçiş sürecinde karşılaştığı daha geniş zorlukları da gözler önüne seriyor.

        EKONOMİ BAKANINDAN ORTAK ÇABA ÇAĞRISI

        VW yönetimi ile işçilerin anlaşmasının ardından konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sektörün rekabet gücünü yenileyip güçlendirirken e-mobilitenin artırılmasını hızlandırmak için de ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

        Volkswagen'in yönetim kurulu üyelerinden Dirk Grosse-Loheide, Kasım ayının sonlarında yapılan bir zirvede, yüksek enerji ve işçilik maliyetlerini önemli engeller olarak göstererek, Almanya'nın otomotiv endüstrisinin inovasyon ve yatırım konusunda küresel rakiplerinin gerisinde kaldığını söylemişti. Ayrıca elektrikli otomobillere yönelik altyapı yetersizliği ve bürokratik engellerin de sektörün önündeki en büyük engeller olduğuna dikkat çekmişti.

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