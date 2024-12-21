Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı

Alman otomotiv devi Volkswagen ve çalışan temsilcileri, şirketin geniş kapsamlı maliyet düşürme planlarına ilişkin beş gün süren yoğun görüşmelerini Cuma günü tamamladı ve istemsiz işten çıkarmalar ve fabrika kapatma konusunda anlaşmaya vardı.

Volkswagen cephesinden Cuma akşamı yapılan açıklamada, 2030 yılı sonuna kadar sosyal sorumluluk bilinciyle Almanya'daki tesislerde 35 binden fazla kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.

Ayrıca Volkswagen'in daha önce yaptığı açıklamaların aksine, şirketin Almanya'daki 10 fabrikasının tamamı şimdilik açık kalacak. Ancak bu durum şirketin iki küçük fabrikası için geçerli olmayacak ve bu fabrikalardaki üretim son bulacak.

Edinilen bilgiye göre, Alman otomobil üreticisi, geri kalan çalışanlara o zamana kadar iş güvenliğinin garanti edildiğini aktardı. Otomotiv üreticisinin Almanya'da yaklaşık 120 bin çalışanı bulunuyor.

HEDEF 1.5 MİLYAR EURO TASARRUF

Şirketin maliyet düşürücü önlemlerini yumuşatmasına karşılık, çalışanlar on yılın sonuna kadar doğrudan ücret artışlarından vazgeçecek ve ikramiyeler de kesilecek. Şirket bu sayede 2030 yılına kadar yıllık 1.5 milyar Euro işçilik maliyetinden tasarruf etmeyi umuyor.

Alman otomobil üreticisi ayrıca Almanya'daki fabrikalarının üretim kapasitesini de 700 binden daha fazla kadar azaltmayı planlıyor.