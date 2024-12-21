Haftanın Kitapları

DE Kİ Mİ - YAYGIN YAZIM YANLIŞLARINDAN KAÇINMA KILAVUZU

(Rüstem Kurtoğlu)



Yazım alanında en temel sorunumuz bu dil birimleri üzerinde yoğunlaşmakta; yazım kargaşasına, neredeyse, bu üç sözcüğümüzün ve iki ekimizin yanlış yazımları yol açmaktadır. Bu tek heceli sözcük ve eklerimiz; yazım sorunları yumağının en baskın, en başat bileşenleri olarak hep öne çıkmakta, hep başımızı ağrıtmaktadır. Dar alanda yapılan bu yazım yanlışları sıklıkla ve durmaksızın yinelenmektedir. Rüstem Kurtoğlu ise Türkçenin bu süreğen yazım sorununun çözümüne, yazım darboğazının aşılmasına özgülenmiş bir yazım kılavuzu sunuyor: de ki mi. h2o Kitap'tan çıkan Bu çalışmada Türkçenin tüm yazım konuları masaya yatırılmıyor; yalnızca bu üç sözcük ve iki ekin kavramsal boyutları inceleniyor ve yazımları üzerinde yoğunlaşılıyor.