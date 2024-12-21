Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
YALNIZ KALMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR GÜN
(Nanae Aoyama)
Modern Japon edebiyatının büyüleyici bir örneği, günümüz dünyasında yalnızlığın anlamını sorgulatan dokunaklı bir hikâye... Beyaz Baykuş Yayınları’nın kitap severlerle buluşturduğu 'Yalnız Kalmak İçin Mükemmel Bir Gün', Nanae Aoyama’nın incelikle işlenmiş anlatımıyla gündelik hayatın sıradan detaylarını büyülü bir sadelikle ele alıyor. Aoyama’nın usta işi anlatımı, modern Japon toplumunun bireyler üzerindeki etkisini, yalnızlık, aidiyet ve geçicilik temaları üzerinden etkileyici bir şekilde işlerken, romanın başkahramanı Chizu’nun yaşamına dokunaklı bir pencere açıyor. Merve Sever’in çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılan kitap, okurlara hem Japon kültürüne hem de bireyin iç dünyasına yolculuk yapma imkânı sunuyor.
- 2
BİR DELİNİN GÜNCESİ-FAYTON
(Nikolay Gogol)
Rus edebiyatının öncü isimlerinden Nikolay Gogol’ün başyapıtlarından kabul edilen Bir Delinin Güncesi ve öykü türünün en yetkin örneklerinden biri olan Fayton Can Yayınları’nda tek kitapta bir araya geliyor. “Küçük insan”ı bir edebiyat kahramanına dönüştüren Gogol’ün iki önemli öyküsünü bir araya getiren bu derlemenin ilk öyküsü Bir Delinin Güncesi, toplumsal adaletsizlik nedeniyle aklını yitiren ana karakter Aksenti İvanoviç Poprişçin’in günlüğü. yavaş yavaş deliliğe sürüklenen ve sonunda İspanya kralı olduğunu fark edip gerçeklikten iyice koparak kendisini akıl hastanesinde bulan Petersburg’lu memur Poprişçin’in sanrılarıyla dolu öyküsü.... Fayton'daysa olaylar bir süvari alayı bölgeye taşınana kadar her şeyin sıkıcı, iç karartıcı ve sıkıcı olduğu B. kasabasında başlar. Alay kasabaya yerleştikten sonra bölge canlı, hareketli ve renkli bir hal alır; komşu toprak sahipleri subaylarla sosyalleşmek, çeşitli toplantı ve partilere katılmak için sık sık kasabaya gelirler. Fayton da bu gösteriş budalası topluluğun içinde başköşedeki yerini alır.
- 3
GALILEO PLAJDA - ŞEZLOGDA ASTRONOMİ
(Arnaud Cassan)
Bir gün, üzerinde hayat olan başka bir dünya keşfedecek miyiz? Evrenimiz biricik mi? Arnaud Cassan’ın sizi Evrenimiz ve onun kâşifleriyle tanışacağınız bir yolculuğa çıkarmasına hazırlanın. Galileo, gezegenleri incelemek için teleskobunu gökyüzüne yönelten ilk kişidir; o zamana dek gezegenlerin hareket etmediğine inanılıyordu. Alfa Yayınları'ndan çıkan bu kitap, Galileo’nun cesur girişiminden 500 yıl sonrasına, Samanyolu’nun merkezinde saklı kara delikten ötegezegenlerin keşfine kadar uzanarak evrenimizin canlı bir portresini çiziyor, bunda emeği geçenleri tanıtıyor. Okuduktan sonra gökyüzüne bir daha aynı gözle bakamayacaksınız…
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- 4
LOCKE'TAN DERRIDA'YA DİL FELSEFESİ
(Michael Losonsky)
VakıfBank Kültür Yayınları, “Locke’tan Derrida’ya Dil Felsefesi” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Michael Losonsky'nin kaleme aldığı, Selami Atakan Altınörs'ün dilimize çevirdiği bu çalışma, 19. yüzyılda bilgi kavramı ve felsefi tartışmaların dilin yapısına dayanan yanlış anlamalarla ilişkisini inceleyerek modern felsefi düşüncenin gelişimini ele alıyor ve bu düşüncelerin gelişiminin izini sürüyor. Dilsel dönüşlerin (linguistic turns) felsefi düşüncenin temel alanlarına, özellikle epistemoloji, metafizik ve anlam teorisine olan etkilerini tarihsel ve kavramsal bir bağlamda analiz eden Losonsky, dilin felsefi problemlerin yeniden tanımlanmasındaki merkezi rolünü vurguluyor.
- 5
KAYIP MADALYON
(Bilgehan Demir)
Ünlü spor yorumcusu ve yazar Bilgehan Demir’in, Muhammed Ali’nin efsanevi hayatını anlattığı 'Kayıp Madalyon' Gutenberg etiketiyle okurlarla buluştu. Muhammed Ali’nin zaferlerinin, mücadelelerinin ve hayatını şekillendiren olayların izini süren yazar efsanevi boksörün sırlarla dolu dünyasına dair yepyeni bilgiler sunuyor. Beş yılı aşkın titiz bir çalışmanın ürünü olan kitap, Demir’in Amerika’da gerçekleştirdiği röportajlar ve Ali’nin yaşamına dair çok özel kaynaklardan derlenmiş. FBI dosyalarından hastane kayıtlarına, polis raporlarından 80 yıllık gazete arşivlerine kadar uzanan kapsamlı bir araştırma süreciyle hazırlanan eser, Muhammed Ali’nin sıra dışı hayatına ışık tutuyor.
- 6
ARKADAŞLARLA SOHBETLER
(Sally Rooney)
Son yılların fenomen yazarı Sally Rooney’in, 2017’de yayımlanan ilk romanı Arkadaşlarla Sohbetler, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Kendi kuşağının en umut verici ve güçlü seslerinden biri olan İrlandalı yazar, sürükleyici bir dille kaleme aldığı bu ilk romanında, büyümeyi ve ilişkilerin sonsuz karmaşıklığını ele alıyor. Kimlik ve iletişimin derinliklerine inerek aslında kim olduğumuz ile kendimizi topluma kim olarak sunduğumuz arasındaki uçurumu da irdeleyen Rooney, modern aşklara ve arkadaşlıklara zekice bir yorum getiriyor. İki üniversite öğrencisi Frances ve Bobbi’nin, Dublin'deki bir edebiyat gecesinde çekici yazar Melissa’yla tanışmasını ve yavaş yavaş onun dünyasına çekilmesini konu alan Arkadaşlarla Sohbetler, modern aşklara ve arkadaşlıklara dair etkileyici bir roman.
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- 7
KIRK KAT BAKLAVA TARİHİ
(Burak Onaran - Priscilla Mary Işın)
‘Baklava’yı bir de Osmanlı arşivleri, kadı sicilleri, saray mutfağı defterlerine dalarak, kent müzelerinden gazete arşivlerine uzanarak, daha önce hiç yazılmamış çapta aydınlatan bir kitabın gözünden okuyun! Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın tarafından kaleme alına Gaziantep’ten İstanbul’a: Kırk Kat Baklava Tarihi Mundi etiketiyle okurla buluştu. Bu kitapta iki tarihçi, tek bir tatlının öyküsünü anlatıyor: Buğday unundan mamul, incecik açılmış kat kat yufkayla sade yağı ve şerbeti buluşturan, sarmadan burmaya, şöbiyetten havuç dilimine, bugün onlarca şekle giren baklavanın bu topraklardaki tarihini…
- 8
DE Kİ Mİ - YAYGIN YAZIM YANLIŞLARINDAN KAÇINMA KILAVUZU
(Rüstem Kurtoğlu)
Yazım alanında en temel sorunumuz bu dil birimleri üzerinde yoğunlaşmakta; yazım kargaşasına, neredeyse, bu üç sözcüğümüzün ve iki ekimizin yanlış yazımları yol açmaktadır. Bu tek heceli sözcük ve eklerimiz; yazım sorunları yumağının en baskın, en başat bileşenleri olarak hep öne çıkmakta, hep başımızı ağrıtmaktadır. Dar alanda yapılan bu yazım yanlışları sıklıkla ve durmaksızın yinelenmektedir. Rüstem Kurtoğlu ise Türkçenin bu süreğen yazım sorununun çözümüne, yazım darboğazının aşılmasına özgülenmiş bir yazım kılavuzu sunuyor: de ki mi. h2o Kitap'tan çıkan Bu çalışmada Türkçenin tüm yazım konuları masaya yatırılmıyor; yalnızca bu üç sözcük ve iki ekin kavramsal boyutları inceleniyor ve yazımları üzerinde yoğunlaşılıyor.