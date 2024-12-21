Haftanın olay paylaşımı...

Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

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Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştirilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

FERDİ TAYFUR 'İYİYİM' PAYLAŞIMI REKLAM Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisine devam ediliyor. Kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan Ferdi Tayfur'un hastanedeki gözetimi sürüyor. Sağlık durumu hakkında soruları yanıtlayan Ferdi Tayfur; "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat çektim, her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim," diyerek doktorlarına ve kendisini iyileştirenlere teşekkür etti.

MAURO ICARDI YİNE JOHNNY DEPP'Lİ GÖNDERME Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sancılı boşanma süreci ve Wanda Nara ile yaşadığı velayet anlaşmazlıklarıyla gündemde. Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul'da dava açmıştı. Bu gelişmenin ardından, Wanda Nara, Mauro Icardi ile kızları hakkında yaşadığı WhatsApp tartışmasını Instagram hesabında paylaşmıştı.

REKLAM Bu paylaşımın hemen ardından Mauro Icardi, sosyal medya hesabında, bir kez daha dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard’in olaylı boşanma sürecine atıfta bulunan bir paylaşımda bulundu. Arjantinli golcü, yaptığı gönderiye; "Hiçbir şey, gerçeği savunmak için savaşmaya kararlı bir kalpten daha güçlü değildir. Görünen o ki, iyi gidiyoruz" notunu ekleyerek, bu zorlu süreçte kararlı ve güçlü kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca Mauro Icardi, geçtiğimiz haftalarda da Johnny Depp ve Amber Heard’in çekişmeli boşanma davalarına ait bir fotoğraf paylaşmıştı. KUBİLAY AKA - HAFSANUR SANCAKTUTAN AŞKLARI ÜLKEYİ AŞKI Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşkı mesafe tanımıyor... Aka ile Sancaktutan, son dönemde birbirlerine yaptıkları sıra dışı jestlerle dikkat çekiyor.

Hafsanur Sancaktutan, bir süreliğine iş için Kolombiya'ya giden sevgilisi Kubilay Aka'nın yayımladığı fotoğrafa, İspanyolca "Te amo mi amor" (Seni seviyorum aşkım) notunu yazdı. REKLAM Kubilay Aka da aşkını farklı bir yolla dile getirdi. Aka, Cartagena'da bir kumsala sevgilisinin adını yazarak Hafsanur Sancaktutan'a romantik bir sürpriz yaptı. Ardından Hafsanur Sancaktutan da Kubilay Aka'ya çiçek gönderdi. Sevgilisinden gelen çiçeği "İade-i çiçek" notuyla paylaşan Aka, Sancaktutan'a; "Bal peteğim" sözleriyle seslendi.

Öte yandan Kubilay Aka, geçtiğimiz aylarda Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine gitmişti. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti. Birlikte birkaç saat vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte dönmüştü. Daha sonra jestlerine devam eden Kubilay Aka, bir süreliğine iş için Brezilya'ya giden sevgilisine çiçek göndermişti. Sancaktutan, Aka'nın bu jesti karşısında sevincini; "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" notuyla yayımladı. Aka da sevgilisine "Sen şımar diye hep..." sözleriyle karşılık vermişti.

UMUT AKYÜREK REKLAM KIZI İYİLEŞİYOR Umut Akyürek, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul’un kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve bu süreçte eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte zor bir dönemden geçtiklerini duyurmuştu. Akyürek, kızının yasaklı madde kullandığını ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açtığını açıklayarak, kriz anlarında bilinçsiz davranışlar sergilediğini belirtmişti.

Sonrasında, Akyürek ve Oktay Ertuğrul, Melek Bal Ertuğrul’un durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Yavrumuz Allah’a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi" ifadelerini kullanmıştı. Olayların ardından Melek Bal Ertuğrul, psikolojik tedavi görmeye başlamıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından Umut Akyürek, kızıyla birlikte olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, "Çok şükür bin şükür, bin maşallah. Ne kadar teşekkür etsem azdır sizlere," ifadelerini not düşen Akyürek, duygusal anlarını takipçileriyle buluşturdu.