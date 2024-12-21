Mustafa Keser'den kötü haber
Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, eşinden sonra kendisinin de kansere yakalandığını duyurdu
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Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber. 79 yaşındaki şarkıcı katıldığı bir davette kanser olduğunu açıkladı.
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Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.
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Mustafa Keser, yaptığı açıklamada; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.
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Mutafa Keser’in pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.
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Öte yandan Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'in de kanser tedavisi gördüğü belirtildi.