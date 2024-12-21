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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Mustafa Keser'den kötü haber - Güncel Magazin Haberleri

        Mustafa Keser'den kötü haber

        Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, eşinden sonra kendisinin de kansere yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:54
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          Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber. 79 yaşındaki şarkıcı katıldığı bir davette kanser olduğunu açıkladı.

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          Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

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          Mustafa Keser, yaptığı açıklamada; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.

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          Mutafa Keser’in pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.

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          Öte yandan Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'in de kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

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