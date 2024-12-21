Hollywood'un 'normal çocukları' ve 'nepo bebekleri'

Hollywood'un en gözde çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds, evli-mutlu-çocuklu bir tablo çiziyor. Oyuncu çift, dört çocuğunu da kameralardan uzak büyütüyor.

James (9), Inez (8) ve Betty (5) adlarında üç kız ve 2023'ün başlarında kucaklarına aldıkları Olin adında bir erkek çocuk sahibi olan çiftin, şimdiye dek en küçük çocukları hiç fotoğraflanmadı.

İlk iki çocuğu, 2016'da Ryan Reynolds'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verildiğinde yapılan törene katıldıklarında bebektiler. Bir daha hiçbir Hollywood etkinliğinde görülmediler. Ancak anne babalarıyla yolda yürürken birkaç kez objektiflere takıldılar ve üçüncü kardeşleri de en fazla yolda bebek arabasında giderken görüntülendi.

Blake ve Ryan çifti, zaman geçtikçe çocuklarını daha da medyanın gözünden kaçırır oldu. Hayatlarını kapalı kapılar ardında yaşayan çift, ancak göstermek istedikleri kadarını kameralara sundu. Bu, özel çaba gerektiren bir tercihti.