Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor

        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor

        İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Salisbury Düzlüğü'nde bulunan 5 bin yıllık Stonehenge'in, halkları birleştirme amacıyla inşa edildiği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Salisbury Düzlüğü'nde bulunan 5 bin yıllık tarihi anıt Stonehenge, sırrını korumaya devam ediyor.

        Bu yılın başında, merkeze yerleştirilen altar (sunak) taşının 750 kilometre uzaklıktaki İskoçya'nın kuzeydoğusundan sürüklenerek veya yüzdürülerek getirildiğinin ortaya çıkmasından sonra yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

        Stonehenge konusunda önde gelen bir arkeolog, bu taşların neden bu denli uzun mesafeden getirildiğine dair açıklamada bulundu.

        Londra Üniversitesi Koleji'nde Profesör Mike Parker Pearson, Stonehenge'in, Britanya adasındaki erken çiftçi topluluklarını birleştirmek amacıyla inşa edilmiş olabileceğini öne sürdü.

        Pearson, taşın uzak bir İskoç anıtından hediye ya da siyasi bir ittifak işareti olarak alınmış olabileceğini belirtti.

        Pearson'un makalesine göre, yapı pek çok açıdan benzersiz. Ancak Britanya veya İrlanda'da başka hiçbir anıtta, bu kadar uzak mesafelerden getirilen taşların olmadığı belirtildi.

        Bu nedenle Stonehenge'in dini bir yapı olduğu kadar siyasi bir anıt olarak da görülmesi gerektiğini belirten Parker Pearson, "Stonehenge bir tapınak değil. Takvim değil ve bir gözlemevi de değil" dedi ve ekledi:

        "Bence Stonehenge'e doğru bir şekilde bakmadık."

        Parker Pearson, Stonehenge'in merkezindeki taşın devrilmiş olduğu varsayımının uzun süre kabul edildiğini ancak kuzeydoğu İskoçya'da taşların kasıtlı olarak düz yerleştirebildiğini açıkladı.

        Pearson "Şimdi taşın nereden geldiğini bildiğimize göre, kasıtlı şekilde yatık olarak yerleştirildiği daha olası görünüyor" dedi ve taşın daha önceden bir İskoç anıtının parçası olma olasılığının yüksek olduğunu ekledi.

        REKLAM

        ALTAR (SUNAK) TAŞI NEDİR?

        Altar taşı, Stonehenge'in merkezinde yatay olarak duran altı tonluk bir kumtaşı levhası.

        Beş metre uzunluğundaki dikdörtgen şeklindeki Altar taşı gri-yeşil renginde.

        Araştırmacılar, Altar taşının İskoçya'dan geldiğini ve muhtemelen bir İskoç kabilesi tarafından Stonehenge'in inşasına katkı olarak güneye taşındığını belirtiyor.

        *Görseller Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #STONEHENGE
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Habertürk Anasayfa