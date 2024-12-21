Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın alıp yollara çıktı

Anneannesinin de otomobili yeniden görmeyi çok istediğini belirten Şermetoğlu, "Dedem hayatını kaybettikten sonra hatırasını yaşatmak için aracı Ankara'da bulup buraya getirdik. Arabaya özenle bakıyoruz. Klasik araç olduğu için bazı arızaları oluyor ama gidermeye çalışıyoruz" dedi.