Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
Muş'un Yarpuzlu köyünde, 20 Eylül 2024 tarihinde evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Nisa Sönmez, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda, merminin ateşlendiği silahın sahibi tespit edildi. Zanlı tutulandı
Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yarpuzlu köyünde 20 Eylül'de 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in evinin önünde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yürütüldü.
Jandarma dedektiflerince yapılan araştırmalarda, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.
Bölgede ikamet edenlerden toplanan 47 ruhsatlı silah, incelenmek üzere Van'daki Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.
Çocuğun ölümüne neden olan merminin K.T'ye ait silahtan çıktığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.