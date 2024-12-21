Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı

Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yarpuzlu köyünde 20 Eylül'de 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in evinin önünde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yürütüldü.

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Jandarma dedektiflerince yapılan araştırmalarda, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.

Bölgede ikamet edenlerden toplanan 47 ruhsatlı silah, incelenmek üzere Van'daki Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Çocuğun ölümüne neden olan merminin K.T'ye ait silahtan çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.