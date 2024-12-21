Eski hakemler Eyüpspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararları yorumladı

Luccas Claro'nun Szymanski'ye müdahalesi...

Bahattin Duran: Szymanski'nin arkasında Claro var. Claro'nun odak noktası top olsa da aslında tehlikeli ve riskli bir hareket yaptı ayağını kaldırarak. Bu pozisyonda 3 ihtimal var. Claro riskli hamle yapmış olsa da ayağını kazara basınca mı geldi Szymanski'ye? Hayır, bunu bilerek yaptı, bastı, yoğunluğa göre sarı kart olur. Bilerek bası, kırmızı olur. Riskli bir hamle yapsa da Claro'nun, ayağını indirirken kazara bastı. Buna yakınım. Bu pozisyonda kart olmaz.

Bülent Yıldırım: Claro'nun bütün bakışı topa. Hamle zamanlaması futbolun içinde. Ayarlama şansı yok Claro'nun. Szymanski düşerken sağ ayağı geriye geldi. Net, tartışmasız futbolun içinde kazara basma. Futbol içinde aksiyon. Karta gerek yok.

Deniz Çoban: Kazara basmalar elbette cezalandırılmaz. Yapacak bir şeyin olmadan, kafa topuna çıkarsınız basarsınız, havada topu takip ederken basarsınız. Rakip önde siz arkadayken hareketlerinizde kontrollü olmalısınız. Oynama şansı yokken ayağı kaldırdı, rakibi bozdu, düşen rakibin üzerine bastınız. Burada temelden bir kontrolsüzlük var. Kaza değil! Yaptığın hareketten sorumlusun. Önlem alabiliyorsan alacaksın. Fenerbahçeli oyuncu önde, top ona geldi, arkadan gelip saçmasapan olmayacak şekilde bozdu. Sonra düşerken kazara ayağa bastıyı kabul etmiyorum. Sarı ve üstünde olması gerek bu hareketin. Kırmızı karta da hayır demem. Bu kaza değil, kaza demem. IFAB'ın açıklamalarında da net bir ifade var; rakibi görerek bir hareket yapıyorsanız kusurlusunuz. Sıçrayıp düşerken yapılmış bir şey değil. Madem kaza, neden faul verdi hareket.