Eski hakemler Eyüpspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararları yorumladı

Soru: Caner Erkin faul bekledi, gol oldu, Arda Turan atıldı. Golden önce faul var mıydı?

Bahattin Duran: İrfan Can'ın Caner'e müdahalesi var. Devamında Eyüpsporlu oyuncuya geldi top. Oradan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can'a geldi. Hakem oyunu devam ettirdi. Sonra En-Nesyri gol attı. İrfan Can Kahveci'nin Caner'e yaptığı hareketin karşılığı faul ve sarı kart. Hakem, Fenerbahçeli kalecideyken top; Caner'in yerde olduğunun farkında. Hakem oyunu durduracak. Caner'in yanına gelecek, hızlı şekilde tedavi almasını sağlayacak. Herkes orayı işaret etti Eyüpsporlu. Fauldü, sarı karttı. Hakem oyunu durdurmadı. VAR protokolüne göre, VAR müdahale etmedi. Orta sahada bir faul oldu. Pozisyonun başlangıç anı, atak fazı o an değil. İrfan Can Kahveci, Caner'e faul yaptıktan sonra top ortaya geldi; Ahmed Kutucu vurdu ve top İrfan Can Eğribayat'a geldi. Atak başlangıç fazı, İrfan Can Eğribayat'a gelen top. Bu nedenle VAR bu pozisyona müdahale etmedi. VAR protokolüne göre VAR'ın müdahale etmemesi doğru.

Bülent Yıldırım: Pozisyon faul ve sarı kart, şüphe yok. Hakem kaçırdı. Ahmed Kutucu topa vurdu ve faz bitti.

Deniz Çoban: Burada VAR müdahalesine gerek yok. Arda Hoca ihraç oldu. Doğru, hakem kararına itiraz için alanını ihlal ediyor. Arda Hoca'nın faule mi başka şeye mi itiraz ediyor. Hakemi en ağır eleştireceğim konu, dönüp yatıyor bir oyuncu, İrfan Can farkında, yanına gitti Caner'in. Top kalecinin elindeyken durdurmalıydı...