Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"Konuşmamın hemen başında, Erzurum Palandöken'de antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Judo Milli Takımımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Emre evladımızın ailesine sabır diliyorum.

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Milli Mücadele'de işgalcilere bu bölgeyi dar eden efelerin kimliği sizlerde yaşıyor. Ege Bölgemizin illeri arasında en fazla şehidi Muğla verdi. Şehitlerimizin emanetleri vatan topraklarımızın muhafazasını bugün sizler yapıyorsunuz. İlk fetihlerden terörle mücadeleye kadar Muğlamızın verdiği şehitleri rahmetle yad ediyorum. REKLAM Ufku burnunun ucunu görmeye yetmeyenlerin, kifayetsizliklerinin bedelini Muğlalının ödeme mecburiyetinde değildir. Kendi hayatımızın ötesinde evlatlarımıza ve sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek olacaktır.

"EN KÜÇÜK ÇÖZÜM PAKETLERİ YOK" Coğrafyamızdaki 1000 yıllık varlığımızın her anı kesintisiz mücadeleyle geçmiştir. Nice medeniyetlerin doğduğu ve battığı bu toprakları vatanımız yapmak için çok can döküldü, çok kan aktı. Tüm bu süreç içerisinde sadece dışarıdan gelen saldırıları değil, aynı zamanda içerideki gaflet, dalalet ve ihanet odaklarıyla da uğraştık. Osmanlı'nın Avrupa içerisine ilerleyişinde geriye dönüp arkasını sağlama aldığını görüyoruz. Kimi kesimlerin nasıl müstevlilerin kuklası haline dönüştüğüne şahit olduk. Mankurtların yol açtığı tahribatların bedelini ödedik. Bunların heybelerinde ülke ve milletin sorunlarıyla ilgili en küçük çözüm paketi yoktur. Yıllardır milletin umudunu, enerjisini tüketenlerin bu ülkede dikilmiş tek bir ağaçları olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.

REKLAM "HANGİ CHP" Siyaset sadece yıkmakla, engellemekle, kameralara şov yapmakla yürütülecek bir iş değildir. Ülkemizin son bir asrına baktığımızda kimlerin eserleriyle gönüllerde yaşadığını herkes görüyor. Hadi bir asır çok, son çeyrek asra bakalım. Türkiye'nin AK Parti'nin demokrasi ve özgürlük reformlarıyla ülkemize çağ atlattığını kim inkâr edebilir? Mahalli idare düzeyinde yıllardır yönettikleri yerleri nasıl geri bıraktıklarını, imkanlarını nasıl yağmaladıklarını cümle alem biliyor. Son dönemde bu yağmaya bölücü terör örgütüyle irtibatını kesmeyenleri de ortak ettiler. Kendi içlerinde işte bu rant kavgası var. CHP'den söz açılınca insanın aklına 'hangi CHP' diye soru geliyor. Kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. Biz bu partinin genel duruşuyla ilgiliyiz.

"TÜRKİYE TARİHİ ADIMLAR ATSA KARŞISINA CHP ÇIKIYOR" Tek parti faşizminden beri, milletle kavgalı bir partiliydi. Son dönemde ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar. Türkiye'nin etkin güç olmasından rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. Bunlar apaçık hakikattir. CHP'nin bünyesini saran gaflet haline her alanda şahit oluyoruz. Türkiye sınırötesi harekatlar yapıyor, karşımıza CHP çıkıyor. Türkiye Libya'da pozisyon alıyor karşısına CHP çıkıyor. Türkiye Rusya-Ukrayna savaşından Filistin'e kadar dünyanın takdir ettiği tutum geliştiriyor karşısına CHP çıkıyor. Türkiye tarihi adımlar atıyor, karşısına CHP çıkıyor. CHP, millilikten ve yerlilikten daha fazla uzaklaşıyor.

REKLAM "EĞLENDİRİYORDU, ARTIK KOMİK BİLE DEĞİL" Eski Genel Başkanları, eline FETÖ'cülerin argümanlarıyla güya siyaset yaptı. Şimdiki genel başkanları da yalan yanlış bilgiler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu artık komik bile değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu duruma düşürmesi utandırıcıdır. Bizdeki muhalefet ne tutarlı ne politika geliştirme kabiliyetine sahip. Mevcut hallerinden gayet memnunlar. Aksi olsaydı bu yanlış üsluptan vazgeçip, milletin gönlünü kazanacak işlere yönelirlerdi.

"FAHRİ MUĞLALIYIZ" Muğla üretmenin, emeğin, kazanmanın, paylaşmanın kıymetini bilen bir şehirdir. Tarımıyla, ormanıyla, deniziyle, turizmiyle ülkemizin gurur kaynağı bu şehir, dünyada olup bitenleri yakından takip eder. Biz de Otluk Koyu'nda Muğla'nın güzelliklerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Kendimizi fahri Muğlalı sayıyoruz. Son 22 yılda 302 milyar lira tutarında yatırım yaptık Muğla'ya. Muğla'yı kalkındırmaya devam edeceğiz. Marmaris 2 bin kişilik spor salonu, gençlik merkezi ve tenis kortu inşasına devam ediyoruz. Menteşe'ye 6 bin kişilik stadyum için ihaleye çıkıyoruz. Ayrıca, Bodrum Stadı ve salonu için arazi çalışmasını, Fethiye Stadı için proje çalışmasını tamamladık. İnşaatlara başlayacağız."