Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz? İslam karşıtı profil öne çıkıyor
Almanya, Noel arefesinde ülkenin doğusunda küçük bir kasaba olan başkent Berlin'e yakın Magdeburg'daki Noel marketine yapılan saldırıyla sarsıldı. Zanlı Taleb A., 2006 yılından beri Almanya'da yaşayan Suudi vatandaşı bir doktor. 50 yaşındaki psikiyatrın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine sempati duyduğu, İslam karşıtı bir profil çizdiği Alman medyasında yer aldı.
Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında Suudi vatandaşı bir kişinin arabasını kalabalığın üzerine sürmesi nedeniyle 5 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
Zanlı Taleb A., 2006 yılından beri Almanya'da yaşayan Suudi vatandaşı bir doktor. Plisin uyuşturucunun etkisinde olduğunu açıkladığı Taleb A.'nın Almanya devletinden memnun olmadığı ve Müslümanları ülkede istemediği; bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülüyor.
Alman yetkililer, neredeyse yirmi yıldır Almanya'da yaşayan 50 yaşındaki Suudi doktoru gözaltına aldı, soruşturma sürüyor. Polis gece boyunca doktorun evinde arama yaptı.
Reuters'a konuşan Suudi bir kaynak, Suudi Arabistan'ın kişisel X hesabında barış ve güvenliği tehdit eden aşırılık yanlısı görüşler paylaşan zanlı hakkında Alman yetkilileri daha önce uyardığını öne sürdü.
Der Spiegel, şüphelinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine sempati duyduğunu okurlarıyla paylaşırken, FAZ gazetesi şüpheliyle 2019 yılında bir röportaj yaptığını ve onu İslam karşıtı bir aktivist olarak tanımladığını söyledi.
Saldırganın daha önce paylaştığı görüşleri şöyle:
"Benim gibi İslami geçmişi olan ama artık inançlı olmayan insanlar, buradaki Müslümanlar tarafından ne anlayışla ne de hoşgörüyle karşılanıyor. Ben tarihin en agresif İslam eleştirmeniyim. Bana inanmıyorsanız Araplara sorun."
AfD şansölye adayı Alice Weidel ve eş lider Tino Chrupalla, saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı.
"Noel öncesi barışçıl dönemin ortasında Magdeburg'daki Noel pazarına yapılan korkunç saldırı bizi sarstı."
Scholz: 40 kişi ağır yaralı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg'a giderek beş kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan Noel pazarı saldırısının kurbanlarına desteğini dile getirdi.
Scholz, "Orada bu kadar çok insanı böylesi bir vahşetle yaralamak ve öldürmek ne kadar korkunç bir eylem. Yaklaşık 40 kişi ağır yaralı, onlar için çok endişeleniyoruz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı.
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.