Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz? İslam karşıtı profil öne çıkıyor

Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında Suudi vatandaşı bir kişinin arabasını kalabalığın üzerine sürmesi nedeniyle 5 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Zanlı Taleb A., 2006 yılından beri Almanya'da yaşayan Suudi vatandaşı bir doktor. Plisin uyuşturucunun etkisinde olduğunu açıkladığı Taleb A.'nın Almanya devletinden memnun olmadığı ve Müslümanları ülkede istemediği; bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Reuters'a konuşan Suudi bir kaynak, Suudi Arabistan'ın kişisel X hesabında barış ve güvenliği tehdit eden aşırılık yanlısı görüşler paylaşan zanlı hakkında Alman yetkilileri daha önce uyardığını öne sürdü.

REKLAM

Der Spiegel, şüphelinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine sempati duyduğunu okurlarıyla paylaşırken, FAZ gazetesi şüpheliyle 2019 yılında bir röportaj yaptığını ve onu İslam karşıtı bir aktivist olarak tanımladığını söyledi.

Saldırganın daha önce paylaştığı görüşleri şöyle:

"Benim gibi İslami geçmişi olan ama artık inançlı olmayan insanlar, buradaki Müslümanlar tarafından ne anlayışla ne de hoşgörüyle karşılanıyor. Ben tarihin en agresif İslam eleştirmeniyim. Bana inanmıyorsanız Araplara sorun."