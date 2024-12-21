Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz? İslam karşıtı profil öne çıkıyor | Dış Haberler

        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz? İslam karşıtı profil öne çıkıyor

        Almanya, Noel arefesinde ülkenin doğusunda küçük bir kasaba olan başkent Berlin'e yakın Magdeburg'daki Noel marketine yapılan saldırıyla sarsıldı. Zanlı Taleb A., 2006 yılından beri Almanya'da yaşayan Suudi vatandaşı bir doktor. 50 yaşındaki psikiyatrın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine sempati duyduğu, İslam karşıtı bir profil çizdiği Alman medyasında yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında Suudi vatandaşı bir kişinin arabasını kalabalığın üzerine sürmesi nedeniyle 5 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Haberi Görüntüle

        Zanlı Taleb A., 2006 yılından beri Almanya'da yaşayan Suudi vatandaşı bir doktor. Plisin uyuşturucunun etkisinde olduğunu açıkladığı Taleb A.'nın Almanya devletinden memnun olmadığı ve Müslümanları ülkede istemediği; bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

        Alman yetkililer, neredeyse yirmi yıldır Almanya'da yaşayan 50 yaşındaki Suudi doktoru gözaltına aldı, soruşturma sürüyor. Polis gece boyunca doktorun evinde arama yaptı.

        Reuters'a konuşan Suudi bir kaynak, Suudi Arabistan'ın kişisel X hesabında barış ve güvenliği tehdit eden aşırılık yanlısı görüşler paylaşan zanlı hakkında Alman yetkilileri daha önce uyardığını öne sürdü.

        REKLAM

        Der Spiegel, şüphelinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine sempati duyduğunu okurlarıyla paylaşırken, FAZ gazetesi şüpheliyle 2019 yılında bir röportaj yaptığını ve onu İslam karşıtı bir aktivist olarak tanımladığını söyledi.

        Saldırganın daha önce paylaştığı görüşleri şöyle:

        "Benim gibi İslami geçmişi olan ama artık inançlı olmayan insanlar, buradaki Müslümanlar tarafından ne anlayışla ne de hoşgörüyle karşılanıyor. Ben tarihin en agresif İslam eleştirmeniyim. Bana inanmıyorsanız Araplara sorun."

        AfD şansölye adayı Alice Weidel ve eş lider Tino Chrupalla, saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı.

        "Noel öncesi barışçıl dönemin ortasında Magdeburg'daki Noel pazarına yapılan korkunç saldırı bizi sarstı."

        Scholz: 40 kişi ağır yaralı

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg'a giderek beş kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan Noel pazarı saldırısının kurbanlarına desteğini dile getirdi.

        Scholz, "Orada bu kadar çok insanı böylesi bir vahşetle yaralamak ve öldürmek ne kadar korkunç bir eylem. Yaklaşık 40 kişi ağır yaralı, onlar için çok endişeleniyoruz" açıklamasını yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı.

        Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Habertürk Anasayfa