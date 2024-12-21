Nejat İşler'in zor anları
Ünlü oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit'te görüntülendi. Alkolü fazla kaçıran İşler, daha önce birçok kez olduğu gibi yine zor anlar yaşadı
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nejat İşler, Asmalımescit'teki bir mekânda eğlendi.
- 2
Alkolü fazla kaçıran ünlü oyuncu, ayakta durmakta zorluk çekti.
- 3
Nejat İşler, mekân çıkışında taksiye doğru ilerlerken bir anda yere yığıldı.
-
- 4
Oyuncu, arkadaşlarının müdahalesiyle ayağa kaldırıldı.
- 5
Nejat İşler’in bu hali, çevredeki herkesin dikkatini çekti. İşler, daha önce de pek çok kez fazla alkolün etkisiyle benzer anlar yaşamıştı.