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        Nejat İşler'in zor anları

        Ünlü oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit'te görüntülendi. Alkolü fazla kaçıran İşler, daha önce birçok kez olduğu gibi yine zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:27
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nejat İşler, Asmalımescit'teki bir mekânda eğlendi.

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          Alkolü fazla kaçıran ünlü oyuncu, ayakta durmakta zorluk çekti.

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          Nejat İşler, mekân çıkışında taksiye doğru ilerlerken bir anda yere yığıldı.

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          Oyuncu, arkadaşlarının müdahalesiyle ayağa kaldırıldı.

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          Nejat İşler’in bu hali, çevredeki herkesin dikkatini çekti. İşler, daha önce de pek çok kez fazla alkolün etkisiyle benzer anlar yaşamıştı.

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