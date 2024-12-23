Yabancı blok alımlar yapmaya başladı, arkası gelir

Son açıklanan istatistiklerde yabancı alımlarının artmasının nedeninin blok satışlar olduğunu ifade eden Sezan, "Çünkü iskontolu alma imkanı oluyor, bir de piyasadan aldığı zaman algoritmalar devreye girip alım maliyetlerini artırıyor. Yabancı alımları önce blok alım ve halka arz alımları ile başlar sonra belli bir birikim oluştuktan sonra elinizde taşıdığınız hisselerden alım yaparsınız. İkincil piyasaya da yansıması olur." diye konuştu.

REKLAM advertisement1 YÜZDE 35'İN ÜSTÜ OLUMSUZ ETKİLER FED üyelerinin 2025 için faiz indirim beklentilerini yenilediğini ve bunun gelişmekte olan ülkelerin varlıklarına satış getirdiğini hatırlatan Sezan, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye açısından olumlu olarak görüldüğünü kaydetti. Asgari ücretin bu hafta belli olmasını beklediklerini anlatan Sezan, tahminlerinin yüzde 30-35 bandında bir artış olduğunu ifade ederek, yüzde 35'ün üstündeki bir gerçekleşmenin enflasyon dinamiklerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Merkez Bankası'nın faiz politikası üzerinde olumsuz etki yapabileceğini kaydetti. Sezan bu durumun borsada şimdiye kadar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü faize hassas banka ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi sektör ve şirketlere olumsuz yansıyacağını belirtti.

MERKEZ 100-200 BAZ PUAN İNDİRİR Asgari ücret ve Merkez Bankası faiz kararını birbirine bağlı kararlar olduğunun altını çizen Sezan, beklentilerini 100 ile 200 baz puan indirim olduğunu söyledi. Merkez'in faiz indirim sürecine gireceğini anlatan Sezan, "Bundan sonraki faiz indiriminin patikasını enflasyon dinamikleri belirleyecek. 2025 yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 28 civarında. Yani bir düşüş bekliyoruz" dedi.