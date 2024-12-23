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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yabancı blok alımlar yapmaya başladı, arkası gelir - İş-Yaşam Haberleri

        Yabancı blok alımlar yapmaya başladı, arkası gelir

        Habertürk TV'de yayımlanan Ayılar ve Boğalar Programı'na katılan İş Yatırım Araştırma Direktörü Emre Sezan, son açıklanan istatistiklerde yabancı yatırımcı alımlarının artmış görünmesinin nedeninin blok satışlar olduğunu ifade ederek, "Çünkü iskontolu alma imkanı oluyor, bir de yabancı piyasadan satın aldığı zaman algoritmalar devreye girip alım maliyetlerini artırıyor. Yabancı alımları önce blok alım ve halka arz alımları ile başlar sonra belli bir birikim oluştuktan sonra elinizde taşıdığınız hisselerden alım yaparsınız. İkincil piyasaya da yansıması olur" diye konuştu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:43
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        Yabancı blok alım yaptı
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        Son açıklanan istatistiklerde yabancı alımlarının artmasının nedeninin blok satışlar olduğunu ifade eden Sezan, "Çünkü iskontolu alma imkanı oluyor, bir de piyasadan aldığı zaman algoritmalar devreye girip alım maliyetlerini artırıyor. Yabancı alımları önce blok alım ve halka arz alımları ile başlar sonra belli bir birikim oluştuktan sonra elinizde taşıdığınız hisselerden alım yaparsınız. İkincil piyasaya da yansıması olur." diye konuştu.

        YÜZDE 35'İN ÜSTÜ OLUMSUZ ETKİLER

        FED üyelerinin 2025 için faiz indirim beklentilerini yenilediğini ve bunun gelişmekte olan ülkelerin varlıklarına satış getirdiğini hatırlatan Sezan, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye açısından olumlu olarak görüldüğünü kaydetti. Asgari ücretin bu hafta belli olmasını beklediklerini anlatan Sezan, tahminlerinin yüzde 30-35 bandında bir artış olduğunu ifade ederek, yüzde 35'ün üstündeki bir gerçekleşmenin enflasyon dinamiklerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Merkez Bankası'nın faiz politikası üzerinde olumsuz etki yapabileceğini kaydetti. Sezan bu durumun borsada şimdiye kadar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü faize hassas banka ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi sektör ve şirketlere olumsuz yansıyacağını belirtti.

        MERKEZ 100-200 BAZ PUAN İNDİRİR

        Asgari ücret ve Merkez Bankası faiz kararını birbirine bağlı kararlar olduğunun altını çizen Sezan, beklentilerini 100 ile 200 baz puan indirim olduğunu söyledi. Merkez'in faiz indirim sürecine gireceğini anlatan Sezan, "Bundan sonraki faiz indiriminin patikasını enflasyon dinamikleri belirleyecek. 2025 yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 28 civarında. Yani bir düşüş bekliyoruz" dedi.

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        #Borsa İstanbul
        #iş yatırım
        #asgari ücret
        #Merkez BAnkası faiz politikası
        #Suriye
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