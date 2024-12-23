Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; sunucu ve emekli manken Vahe Kılıçarslan hakkında, trafik kazası davası açıldı.

Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan'a dava açtı. Kılıçarslan, suçlamaları reddederek olayda kusuru olmadığını savundu. Soruşturma sonucunda Vahe Kılıçarslan hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma’ ve ‘kemik kırılmasına neden olacak şekilde taksirle yaralama’ suçlarından 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede; Vahe Kılıçarslan’ın asli kusurlu olduğu ve birden fazla kişiyi yaraladığı için cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca; Kılıçarlan’ın mahkumiyeti halinde 3 aydan az, 3 yıldan fazla olmamak üzere meslek sanatının icrasının yasaklanmasına veya sürücü belgesinin geri alınması yönünde karar verilebileceğine ilişkin maddeye de yer verildi.

Ceza davası devam ederken, kazanın en ağır mağduru olan ve bedensel kayıp yaşayan Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Handan Bakbak aracılığıyla açılan davanın dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: Kaza nedeniyle akciğerleri sönen müvekkil, artık ağır astım hastası bir kişi olmuştur. Vücuduna platin takılan ve sol bacağında kasılma olan müvekkil, terziye pantolonlarını verirken birini diğerinden daha kısa kestirmek zorunda kalmıştır. Evinde bir perde bile asamayan müvekkil, yaşadığı bedensel kayıpların yanında bir eş ve kadın olarak aile hayatı ve mahrem yaşantısı sekteye uğramıştır. Bel ve pelvis kemiğindeki kırıklar sebebiyle, çok istemesine rağmen bundan sonra çocuk sahibi olamayacağı söylenmiştir.

Dava süreciyle ilgili açıklama yapan Olcay Emine Yıldırım; “Hayatımın geri kalanında ağır bir poşet taşıyamayacağım. Sadece ayakta günlük ihtiyaçlarımı gideriyorum. Ailemin yardımı olmadan öz bakımımı yapamıyorum. Ayakkabımı dahi bağlayamıyorum. İkinci çocuk hayalim vardı. Ama artık o hayalim belimdeki çivilerden dolayı alt üst oldu. Mesleğimi yapamıyorum, çocuğumla oynayamıyorum. Düşünsenize çocuğuma artık sarılamıyorum. Hâlâ iyileşemedim. Hayatımın en güzel dönemi, Vahe Kılıçarslan yüzünden paramparça oldu” dedi.

"BÜYÜK BİR İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYAYIM"

Basına yansıyan haberler sonrasında Vahe Kılıçarslan, şu açıklamayı yaptı: Büyük iftira ile karşı karşıyayım... Karşılıklı mahkeme sürecinin devam ettiği ve hiçbir suçumun olmadığını belirterek konuyu sizlerle paylaşıyorum; 5 Temmuz 2023 saat 01.30'da, Kütahya yolu üstünde sol tarafta seyrederken, kavşağa girişim esnasında, sürücüsü Dursun Yıldırım olan, 69 yaşında bir beyefendinin bilir kişi raporunda tespitli 24 metre fren izine sahip çok süratli bir şekilde gelip, aracımın arka köşemden çarpması nedeniyle sağa caddenin ortasına savruldum. Bana çarpan araç freni bırakmayarak freni kilitleyerek, kavşağın banketine çarpıp aracının takla atmasına sebebiyet verdi. Hemen yardımlarına ben koşup kapıları açıp, araçtan çıkmalarına destek ve yardımcı oldum. Ambulans ve trafik ekipleri geldi. Bana çarpan araçtaki aileyi ve beni tedaviye aldılar. Afyon Devlet Hastanesi'ne sürücü beyefendinin kızını Emine Yıldırım hanımefendiyi kaburga kırığından dolayı tedaviye aldılar. Eskişehir'de özel bir hastaneye sevk olan hanımefendi 6 gün kaldıktan sonra taburcu oldular. Gereken tüm açıklamaları yapıp, 1 gram bile suçumun olmadığını anlatıp, ispatlayacağım. Ayrıca bana çarpmadan 24 metre yani bir futbol sahasının dörtte biri kadar yerde fren izi bulunmaktadır. Bana çarpan aracın fren izi 24 metre savcılık ve bilir kişi tarafından rapora tescil ettirilmiştir. Kazadan sonra süreci takip ederken tehdit ve karşı tarafın hastane masraflarını ödemem için istenilen paraları suçsuz olduğum için, reddedip, yüce Türk adaletinin, yargı sürecinde doğru kararı vereceğini ifade etmişimdir. Ünlü olduğum için hak edilmeyen bir para karşı tarafın istediğini, üzüntü içinde görüyorum... Olay anında bana çarpan aracın içindeki kazazede yurttaşlarımızı aracın kaplarını açıp çıkmalarına destek ben olmuşumdur. Olay yerine gelen insanlar ve ambulans ekibi şahidimdir. Benim çarpıp, kaçtığımı iddia edip hakkımda iftira atıp yanlış bilgilendirme yapanları, Yüce Rabbimize havale ediyor elimdeki belgelerle hukuki süreç başlatacağıma siz değerli takipçilerimle paylaşıyorum.