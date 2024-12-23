Cimbom'da gözler artık transfere döndü!
Kayserispor galibiyeti sonrası Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Milan Skriniar, Becir Omeragic ve Georges Mikautadze için girişimlerini sürdürüyor
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Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor’u yenerek puan farkını 8’e çıkaran Galatasaray’da odaklar transfere kaydı.
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Avrupa Ligi’nde final hedefleyen sarı-kırmızılılarda yönetim de transferde gaza basacak.
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Son süreçte sponsorluklar, sermaye artırımı ve Leo Rezidans’tan satışlar yaparak kaynak yaratan Cimbom, Buruk’un raporları doğrultusunda transfer için yoğun mesaide.
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PSG’den Milan Skriniar için bir süredir girişimler yapan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Slovak futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Daha önce Mauro Icardi’yi de PSG’den kiralayan Galatasaray, Fransız ekibiyle maaş paylaşımı konusunda uzlaşma zemini arıyor.
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Sarı-kırmızılılar aynı zamanda Skriniar için yapacağı anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunması için uğraş veriyor.
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Galatasaraylı idarecilerin görüştüğü tek isim Skriniar da değil.
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Sağ bekte de oynayabilen bir stoper takviyesi yapmak isteyen Cimbom, Montpellier’den Becir Omeragic için de temaslar kuruyor.
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Milan Skriniar’ın sağlık raporu da beklenirken transferdeki son söz Okan Buruk’a bırakılacak.
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Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapamasıyla birlikte hücumcu arayışları da şekil değiştirdi.
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Daha önceden kanat takviyesi yapmayı planlayan Buruk, daha çok üç stoperli kurguyla oynaması nedeniyle forvet oyuncusu alınmasına sıcak bakmaya başladı.
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Galatasaray’ın gündemine de ekonomik olarak darboğazda bulunan Lyon’un Gürcü forveti Georges Mikautadze geldi.
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Scout ekibinin yaklaşık üç buçuk yıldır takipte olduğu 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinin beklentisi 25 milyon Euro.
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Galatasaray ise kısa süre içinde oyuncu satışı yapması gereken Lyon’un durumunu kullanmak istiyor.
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Sarı-kırmızılılar 25 milyon Euro’luk bonservis bedeli beklentisini pazarlıklarla 20 milyon Euro altına çekmeyi planlıyor.
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Galatasaray yönetiminde fikir ayrılıklarına neden olan Paulo Dybala transferi ise şimdilik beklemeye alınmış durumda.
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Sarı-kırmızılılar santrfor arkası için Güney Amerika’dan iki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.