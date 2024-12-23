Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Spor yazarları Kayserispor-Galatasaray maçını değerlendirdi! - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Spor yazarları Kayserispor-Galatasaray maçını değerlendirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükseltti. Spor yazarları, Kayserispor-Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray'ın deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup ettiği mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        • 2

          "LİGDE İLK DEVRENİN YILDIZI YUNUS"

          Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray için farklı skora rağmen sezonun belki en iyi oyunlarından biri değildi, ancak süperstar olma yolunda bir adam, Yunus çıktı yine sahneye. Galatasaray’ın 3-4-2-1 oynadığı (Mertens’le Yunus’un santrfor arkasında iki on numara gibi konuşlandığı) dönemde duraksamıştı Yunus. Ancak Okan Hoca tekrar klasik 4-2-3-1’e döndü, Yunus da zincirlerinden kurtuldu. 4-2-3-1’e geri dönüldüğünden beri Yunus uçuşta: Sivas’ta üç golün içinde var. Malmö’ye gol attı. Trabzon’a karşı 1 gol-1 asistle oynadı. Kayseri’de de yine 4 golün içinde o var. Son birkaç ayda milli takımda da yerini sağlamlaştıran Yunus, bence Süper Lig’de ilk devrenin yıldızı. Süper Lig’de bu sezon 10 gole direkt katkı yaptı, Avrupa Ligi’nde de krallıkta zirvede.

        • 3

          "FUTBOLCULARIN ÖZGÜVENİ ÇOK YÜKSEK"

          İbrahim Yıldız (Habertürk): Sarı-kırmızılı futbolcuların özgüveni çok yüksek. Maçı kazanırız duygusu tüm oyuncularda ortak bir bilinç olmuş. Rakibin ne oynadığı, nasıl oynadığı onları uzaktan yakından ilgilendirmiyor. Öyle bir inanç var ki, kazanırız diyorlar. Nasıl olursa olsun kazanırız. Galatasaray taraftarı oyundan ve sonuçtan çok mutlu. Yeni yıla şampiyonluk umudu ile giriyorlar.

        • 4

          "OCAK AYINDA NOKTA TRANSFER OLMALI"

          Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray, Kayseri'de ikinci yarıdaki kaliteli ve etkili oyunuyla galibiyeti aldı, tatile yenilgisiz lider olarak ve en yakın rakibine 8 puan fark yaparak gitti. Okan Hoca'yı, hem ligde hem de Avrupa'da yenilgisiz yola devam eden bir takım yarattığı için kutluyorum. Ocak ayında düşünülen oyuncular nokta transfer olmalı. Çünkü mevcut Galatasaray'ın kulübesi çok derin değil.

        • 5

          "G.SARAY'I KİM DURDURACAK?"

          Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe ile fark artık 8 puan ve ikili averaj Galatasaray'da. Üstelik Kayseri'deki maça bakıyoruz; Galatasaray, çok kötü oynadığı ilk yarıyı bile önde kapatabiliyor. İkinci yarı biraz kımıldıyor, fark korkunç açılıveriyor. Bu Galatasaray'ı kim durduracak, hakikaten büyük merak konusu.

        • 6

          "PUAN ORTALAMASI 2.75, BU NE ABİ?

          İlker Yağcıoğlu (Takvim): 2024 yılında Galatasaray'ın ligde oynadığı bu son maçıydı. Galatasaray 37 tane maç oynamış. 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış. 111 puan varmış alınacak, 102 puanını almış. Puan ortalaması 2.75. Bu ne abi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Yiğidi öldür, hakkını teslim et demişler.

        • 7

          "F.BAHÇE'NİN GOL REKORUNU KIRAR"

          Nihat Kahveci (Kontraspor): Galatasaray'ın maç başına bu gol ortalamasıyla devam etme ihtimali yüksek. Bu ortalamayla 105 gol oluyor. Galatasaray'ı ben tanıyorsam 103 gol atar. Son maçta sezonu kapattı denilen Icardi döner 104'ü atar ve Fenerbahçe'nin rekorunu kırar. Galatasaray'ın her maç 2-3 gol yeme lüksü var. 3 yiyor, 4 atıyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        Sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        Asgari ücret 5.357 TL eridi
        Asgari ücret 5.357 TL eridi
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        Habertürk Anasayfa