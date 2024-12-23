Donald Trump: "Musk başkan olmayacak, neden biliyor musunuz?"

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanıyor. Trump, 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin törenin ardından görevine başlayacak.

Seçim kampanyası dönemi ve sonrasında Trump'ın yanında en konuşulan isim, en büyük destekçisi dünyanın en zengin ismi Elon Musk oldu. Trump, Musk'a Hükümet Verimliliği Bakanlığı görevini verdi. Musk, Trump'ın kampanyası için 130 milyon dolarlık bağış yaptı, aradan geçen zamanda Musk'ın serveti 84 milyar dolar arttı. Geçtiğimiz hafta Washington Post'un haberinde Musk "gölge başkan" olarak nitelendirildi.

"HAYIR BAŞKAN OLMAYACAK"

Bu gelişmelerin ardından Phoenix'te bir etkinlikte konuşan Trump, Musk'ın başkanlık ihtimali hakkında şakayla karışık bir açıklama yaptı. Trump, "Hayır, başkan olmayacak, bunu söyleyebilirim. Ve ben güvendeyim. Neden biliyor musunuz? Olamaz. Bu ülkede doğmadı." ifadelerini kullandı.

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"HARİKA BİR ADAM"

Seçilmiş başkan, Güney Afrika doğumlu Musk'ı "harika bir adam" olarak överken bu esprili yorumu yaptı. Musk, teknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy ile birlikte hükümetin harcamaları azaltma hedefi olarak tasarlanmış Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na liderlik etmeye hazırlanıyor.