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        Haberler Dünya Donald Trump: "Musk başkan olmayacak, neden biliyor musunuz?" | Dış Haberler

        Donald Trump: "Musk başkan olmayacak, neden biliyor musunuz?"

        ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, dünyanın en zengin kişisi ve kendisinin büyük destekçisi Elon Musk'ın başkanlık ihtimali hakkında şakayla karışık bir açıklama yaptı. Trump, "Başkan olmayacak. Ben güvendeyim. Neden biliyor musunuz? Olamaz. Bu ülkede doğmadı." açıklamasında bulundu. Trump daha sonra Güney Afrika doğumlu Musk'ı "harika bir adam" sözleriyle övdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 08:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 08:04
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        "Musk başkan olmayacak"
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanıyor. Trump, 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin törenin ardından görevine başlayacak.

        Seçim kampanyası dönemi ve sonrasında Trump'ın yanında en konuşulan isim, en büyük destekçisi dünyanın en zengin ismi Elon Musk oldu. Trump, Musk'a Hükümet Verimliliği Bakanlığı görevini verdi. Musk, Trump'ın kampanyası için 130 milyon dolarlık bağış yaptı, aradan geçen zamanda Musk'ın serveti 84 milyar dolar arttı. Geçtiğimiz hafta Washington Post'un haberinde Musk "gölge başkan" olarak nitelendirildi.

        "HAYIR BAŞKAN OLMAYACAK"

        Bu gelişmelerin ardından Phoenix'te bir etkinlikte konuşan Trump, Musk'ın başkanlık ihtimali hakkında şakayla karışık bir açıklama yaptı. Trump, "Hayır, başkan olmayacak, bunu söyleyebilirim. Ve ben güvendeyim. Neden biliyor musunuz? Olamaz. Bu ülkede doğmadı." ifadelerini kullandı.

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        "HARİKA BİR ADAM"

        Seçilmiş başkan, Güney Afrika doğumlu Musk'ı "harika bir adam" olarak överken bu esprili yorumu yaptı. Musk, teknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy ile birlikte hükümetin harcamaları azaltma hedefi olarak tasarlanmış Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na liderlik etmeye hazırlanıyor.

        Elon Musk "gölge başkan" mı?
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        TRUMP KARŞITI GRUPTAN "BAŞKAN MUSK" GÖNDERMESİ

        Trump'ın yorumları, Demokratların dünyanın en zengin kişisi olan Musk'ı, göreve gelen başkanı zayıflatmakla suçlamasının ardından geldi. Bazı Demokrat Kongre üyeleri, Musk'ın Cumhuriyetçiler üzerindeki etkisinden endişe duydu.

        Trump karşıtı bir grup, Trump'ı "başkan yardımcısı" olarak adlandıran bir video yayınladı ve "Başkan Musk" ifadelerini kullandı.

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        #Donald Trump
        #Elon Musk
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