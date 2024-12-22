Son dakika haberine göre Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopterin kaza anından hemen önce çekilen son görüntüsü ortaya çıktı

AA'da yer alan habere göre bir helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü.

Helikopter daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin vefat ettiğini bildirdi. Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi. Akbıyık, vefat edenlere başsağlığı diledi.

Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini anlatan Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.