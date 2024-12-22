Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Feci kazayla ilgili Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, 2 pilot, 1 doktor ve 1 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, "Helikopter kalkış esnasında hastaneye çarpıyor. Yoğun sis var, kazanın sebebi araştırılıyor. 4 personelimiz vefat etti. Buradan Antalya'ya gitmek üzere havalanıyor. Hastanede bir sıkıntı yok. Helikopter pistten kalkarken kaza meydana geliyor" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı
Son dakika haberine göre Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopterin kaza anından hemen önce çekilen son görüntüsü ortaya çıktı
AA'da yer alan habere göre bir helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin vefat ettiğini bildirdi. Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.
Helikopter daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ VEFAT ETTİ
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.
Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.
Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini anlatan Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.
Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi. Akbıyık, vefat edenlere başsağlığı diledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI: OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
CEVDET YILMAZ: OLAYLA İLGİLİ İNCELEME TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir” dedi.
BAKAN YERLİKAYA: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Sağlık Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak düştü. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza rahmet diliyoruz. Değerli ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun" dedi.