Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala için Roma'dan flaş bir açıklama geldi.
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Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Paulo Dybala ile ilgili açıklamalar yaptı.
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Florent Ghisolfi, Arjantinli oyuncu için herhangi bir kulüple görüşme yapılmadığını açıkladı.
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"KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"
Ghisolfi yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
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31 yaşındaki Dybala, Roma'da bu sezon 18 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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