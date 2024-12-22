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        Haberler Gündem Güncel Nesli tükenmek üzere! İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı! | Son dakika haberleri

        Nesli tükenmek üzere! İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!

        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı. Nesli tükenmek üzere olan yavru gorilin, 'gorilla gorilla' maymun türünde olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:35
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        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
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        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenme tehlikesindeki goril yavrusu yakaladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

        Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan 'gorilla gorilla' maymun türü olduğu belirlendi. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi.

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