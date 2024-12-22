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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        "Esad Lahey'de mutlaka yargılanmalı"

        MHP lideri Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere değinen Bahçeli, "Esad, Lahey'de mutlaka yargılanmalı. İşkenceyle katledilenlerin hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak cani Netanyahu ile birlikte mutlaka yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, "DEM Parti CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir" diyen Bahçeli, "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği açıklanmalıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:10
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        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Düşünce yoksunu bir insan kökü kuruyan bir ağaç neyse odur. Hareket varsa hem bereket vardır hem de değişim dinamikleri devrededir.

        "TÜRK MİLLETİ YÜKSEK HEDEFLERE KİLİTLENMİŞTİR"

        Türkiye yeni yüzyılın zirvelerine hızla tırmanmaktadır. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar patolojik konulardır, siyaset konusu değillerdir. Türk milleti jeopolitik mirasıyla kenetlenmiştir ve yüksek hedeflere kilitlenmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişe dair bildiklerimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur.

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        "SEVGİDE BULUŞALIM, HOŞ GÖRÜDE UZLAŞALIM"

        Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Tarihimizi biliyoruz, dostumuzu biliyoruz ve düşmanlarımızı tanıyoruz. Özgüvenimizi zedeleyen ürkekliği kabul etmiyoruz. Kardeşliğin kalleş tertiplerle tahribine müsaade etmiyoruz.

        "BİZ TARAFIMIZI BELİRLEDİK"

        Biz seçimi yaptık tarafımızı belirledik. İnsan insana can olsun diyoruz. Sevgide buluşalım hoş görüde uzlaşalım. İhtilafların çözümü için irade birliği teşekkül etmelidir. Barıştan herkes bahseder ancak bunun gereğini yerine getiren ne hikmetse çok azdır.

        "54 YILLIK ESAD ZİLLETİ SONA ERDİ"

        Küresel ölçekte insani, siyasi cephelerin yoğunlaştığı bir dönemde doğru siyaset parlak bir geleceğin anahtarıdır. Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. 54 yıllık Esad zilleti sona erdi. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir.

        "ESAD MUTLAKA YARGILANMALI"

        Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekmiştir. Esad, Lahey'de mutlaka yargılanmalı. İşkenceyle katledilenlerin hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak cani Netanyahu ile birlikte mutlaka yargılanmalıdır. Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır.

        CHP'nin politikası, BAAS menşeilidir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır.

        "SURİYE, TERÖRDEN ARINDIRILMALI"

        Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır.

        DEM PARTİ'YE ÇAĞRI

        Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır."

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