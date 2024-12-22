Silah sesine koşan polise saldırdılar!

Esenler'de devriye görevindeki polis ekibi, sokakta silah sesi duyulması üzerine o yöne doğru giderek araştırmaya başladı.

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DHA'nın haberine göre bu sırada sokak üzerindeki kalabalık bir grup, polisleri görünce kaçtı. Olay yerinde kalan Umut Ş.'nin (25) ekibe mukavemet göstermesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekibi, şüpheliyi araca bindirirken kalabalık bir grup polislere saldırdı. Yaşanan arbede sonrasında polis ekibi, havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. Şüpheli götürülürken polis aracını tekmeleyerek durdurmak isteyen H.Y. (17) isimli şüpheli de gözaltına alındı. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.

REKLAM ARA SOKAKLARA DOĞRU KAÇTILAR Olay gece 00.15 sıralarında Esenler'de meydana geldi. Bölgede devriye görevindeki ekip, tek el silah sesi duyarak o yöne gitti. Sokak üzerindeki kalabalık gruptakiler, polis ekibinin geldiğini görünce koşarak ara sokaklara doğru kaçtı. Bölgede kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekibi, durumundan şüphelendikleri Umut Ş.'yi durdurarak kimlik göstermesini istedi. Bu sırada şüpheli Umut Ş., ekibe "O üniformayı giydiniz Allah mı oldunuz? Terörist miyiz biz?" diyerek tepki gösterdi. Polis ekibi kontrolleri sırasında, Umut Ş.'nin arka tarafında, yerde duran bir silah gördü. Silahı inceleyen ekipler, şarjörün boş olduğunu tespit etti. Şüpheli Umut Ş., silahtan haberi olmadığını söylerken, ekibe yönelik küfürlü konuşmalarını sürdürerek mukavemet etmeye de devam etti. Bunun üzerine polis ekibi, Umut Ş.'yi gözaltına aldı.

10 KİŞİLİK GRUP POLİSE SALDIRDI Şüpheliye kelepçe takılmaya çalışıldığı sırada ara sokaklardan gelen yaklaşık 10 kişilik bir grup, polislere saldırarak Umut Ş.'yi kaçırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli Umut Ş., bir polis memuruna yumruk, diğerine ise tekme attı. Sayıca az kalan polis ekibi, kendilerine saldıran şüphelilere önce biber gazı sıktı, ardından havaya ateş etti. Saldırgan grubun dağılmasının ardından şüpheli Umut Ş.'ye kelepçe takıldı. Şüphelinin üst aramasında, ceketinin cebinde 10 santimetre uzunluğunda bıçak bulundu.

TEKME ATARAK ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTI Ekip aracına bindirilen şüpheli polis merkezine götürüldüğü sırada, bir kişi polis aracına su şişesi ve tekme atarak aracı durdurmak istedi. Polis aracına saldıran Hacı Y. isimli şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, 2 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Burada yapılan incelemede, şüphelilerden Umut Ş.'nin 'Ateşli silah ve çok sayıda mermi bulundurmak' suçundan aranması ortaya çıktı. Şüphelilerden H.Y., 18 yaşından küçük olduğu için Esenler Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli Umut Ş.'nin sorgusu devam ederken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.