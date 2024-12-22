Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da

Suriye'de 8 Aralık günü Esad rejimin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi.

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün Şam'da olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Son 14 yıllık özgürlük mücadelesinde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere Türk halkının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim.

14 sene boyunca sevinciniz sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüz oldu. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam'dayım çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Görüşmede Suriye'de istikrarın öneminin altını çizdik. Terörün bertarafı mümkündür. Suriye'deki yeni yönetimin verdiği sözleri hayata geçirebilmesi için fırsata ve zaman ihtiyacı var. Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklılara bir an önce başlanması gerekmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güvenli dönüş ancak böyle mümkün olacaktır. Başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası toplum Suriye'deki yeni yönetimle angaje olmalıdır.

Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Görüşmede bunu teyit ettik. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yer yoktur. Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelede nasıl kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. Suriye halkının DEAŞ ile mücadelesine de destek vermeye hazırız. DEAŞ'ı topraklarından inşallah temizleyecektir. İsrail'in Suriye'nin topraklarını gasp etmesi kabul edilemez. Uluslararası toplum İsrail'e tepki koymalıdır.

14 sene boyunca sizin yaptığınız fedakarlıklara şahit oldum. Muhalif güçlerin Halep'i terk ettikleri günü unutamam. Ancak bugün umut dolu bir gündür. Barış için bir kez daha çaba göstereceğiz, Suriye'nin yeni idaresine başarılar diliyor. Ahmed eş Şara'nın açıklamalarından öne çıkanlar... Önümüzdeki süre içerisinde ekonomik, politik bağlamda işbirliklerini önemsiyoruz. Altyapımız sıkıntılı olduğu için Türkiye'nin desteğini önemsediğimizi söyledik. Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı.

SORU- CEVAP Uluslararası topluma ne mesaj vermek istersiniz? Ahmed eş Şara: Esad gitti, yaptırımlar kalkmalı Bakan Fidan, "Bugün sabah Şam'a gelirken, Türkiye sınırından kara yoluyla girdik, bütün şehirleri gördük. Benim 14 sene önce bıraktığım Suriye gitmiş, yerine savaşla tahrip edilmiş bir ülke gelmiş. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Göçmenlerin dönebilmesi için altyapının ayağa kaldırılması gerekiyor. Yeni yönetimde bu konuda güçlü bir irade ve azim gördüm. Bunun uluslararası topluluk tarafından da desteklenmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

Türkiye ile birçok konuda aynı fikirde olduğunuzu söylediniz. Türkiye'nin geçiş dönemiyle ilgili desteği mümkün mü? Ahmed eş Şara: Türkiye'nin tutumunu sordunuz bunu Bakan Fidan kendisi açıklasın. Bakan Fidan: Kurumların ayağa kaldırılmasında birlikte çalışmaya hazırız. Yeni sistemin kuruluş ve geçiş süreciyle ilgili çok net fikirlere sahip olduğunu gördüm. Süreç içerisinde kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için bir desteğe ihtiyacı olmasında durumda bu desteği vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda güçlü bir iradesi var.

PKK/YPG Suriye topraklarının üçte birini işgal etmekte, Suriye halkının malını çalmakta. Uluslararası topluma sunduğu gardiyanlık hizmeti sonucu uluslararası toplum da buna göz yumuyor. Yeni Suriye'de daha fazla kaos, kan olmadan YPG'nin de önümüzde süreçte Suriye'nin bütünlüğünü tehdit etmediği bir noktaya gelmesi gerekiyor. Bazı silahlı gruplarla bir araya geldiniz. Silahların bırakılması yönüne bir anlaşmaya vardınız mı?

Ahmed eş Şara: Biz bu gruplarla koordinasyon halindeydik. Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir. Yeni ABD yönetimi Trump ile birlikte YPG/PKK probleminin çözüleceğine inanıyor musunuz? Bakan Fidan: Bu Trump'ın ikinci dönemi olacak. Sayın Trump net ve sadece Amerika'nın çıkarlarını esas alıyor. DEAŞ tutukluları konuları çözülürse ABD'ye ihtiyaç yok. Fakat Amerikan sistemi sadece ABD değil başka ülkelerin çıkarlarını da gözetiyor. Sayın Trump buradaki matematiği görüyor. Yeni dönemde Sayın Trump'ın daha kararlı, daha güçlü sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir iradeyle bu soruna yaklaşacağını düşünüyorum.

Suriye'de yaşayan azınlıklar ya da tedirgin olanlar için ne demek istersiniz? Ahmed eş Şara: Devrim hiçbir zaman azınlıklara yönelik olmadı. Rejim toplum içerisinde ayrışmaya sebep oldu. Biz şu an azınlıkları korkuyoruz, onlara zarar gelmemesine özen gösteriyoruz. Suriye halkına layık bir yönetim oluşturacağız. BAKAN FİDAN ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı. REKLAM Görüşmede Suriye'de yeni döneme ait değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dışişleri Bakanı Fidan'ın Şam'a ziyaret gerçekleştireceğini söylemişti.

MİT BAŞKANI KALIN ŞAM'A GİTMİŞTİ 12 Aralık'ta da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde dua ettiği andan bir fotoğraf paylaşmıştı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı Haberi Görüntüle ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ 12 YIL 9 AY SONRA AÇILDI 14 Aralık günü de Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 12 yıl 9 ay sonra yeniden açılmış, Türk bayrağı göndere çekilmişti.