Cem Gelinoğlu; Hayır, korkmuyorum"

Cem Gelinoğlu, bir ilaç şirketinde bölge müdürüyken güldürme yeteneğine sahip olduğunu keşfederek, sosyal medyada komedi içerikleri üretti.

Ardından da senaristlik ve oyunculuk yeteneği olduğunu keşfederek, öncesinde yaşadığı dikey geçişi katmerli hale getirdi.

Senaryosunu yazıp, başrolünde yer aldığı filmlerin izleyici sayılarından da anlaşılacağı üzere hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluşturdu.

Güldürme ve hüzünlendirme unsurlarının dengeli kullanılması, Cem Gelinoğlu'nun filmlerinin kabul görmesinde en önemli etkenlerden biri...

Cem Gelinoğlu'nun yeni filmi, BKM yapımı 'Tur Rehberi'...

Hakan Algül'ün yönettiği, senaryosunu; Muammer Tali, Onur Dur ve İrem Tuğba Erol ile birlikte yazan Cem Gelinoğlu, başrolleri; Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve Melisa Duru Ünal ile paylaştı.

Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve Muammer Tali, Habertürk'e verdikleri röportajda birçok konuda açıklamada bulundu.

Engin Türkoğlu: Bugün için bile çok heyecanlandım ve iki saat uyuyabildim. 1 Ocak’ta sinemalarda olacağız; heyecanlıyım. Arkadaşlarım her yerdeki sinema salonlarından afişleri atıyorlar; ona da çok heyecanlıyım. Yıllar önce videolarını izlediğim, diğer işlerine de çok güldüğüm insanlarla, bir sürü usta oyuncularla bir arada oldum. Onlardan bir sürü şey öğrendim. Benim için müthiş bir deneyimdi.

Engin Türkoğlu: Menajerim böyle bir işin olduğunu söyledi. Sonra burada görüşmemizi yaptık. Hakan hoca (Algül) ve Cem ağabeyle ilk defa orada tanıştım. Cem ağabey; beni, stand up gösterimden aklına koymuş. Sonra deneme çekimine girdim. Sonra da dâhil oldum. Üniversite hayatım, Cem ağabeyin videolarına gülerek geçti. Ben zaten ilk başladığımızdan şu ana kadar, bir an önce olsun yoksa kalbim çıkacak gibiyim. Yayınlanan fragmanı bin kere izlemişimdir. Fotoğraflara baktım, afiş çıktığında bin kere baktım. İnsanların da çok eğleneceğini düşünüyorum. Sinemalara da gitsinler. Birbirlerini de gitmeye teşvik etsinler. Ben filmi çok seveceklerini düşünüyorum.

Eda Akalın: Toplumsal değerler ya da yaşam hakkında herhangi bir şey... Keyif almak adına olan her şeyi hatırlatan bir film olduğunu, ayrıca bunu çok komik bir şekilde anlattığımızı da düşünüyorum. Onun için ben de çok heyecanlıyım.

Cem Gelinoğlu: Bizim yükümüz hep ağır olmuştur. Biz, buna alışkınız. Pandemi döneminde de film yaptık o yüzden artık onlar, beni kaygılandırmıyor. Genel olarak bazı alışkanlıklar pandemi süreciyle birlikte kısmen kaybedildi ama iyi filmlerin her yerde, her zaman karşılığının olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda biz üretenler için önemli olan, yaptığımız işin insanlara ulaşması. Bunun da en geleneksel ve en eğlenceli yolu sinema... İnsanların; beraber gülüp stres atması nedeniyle bunun bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Sevenlerin gideceğini düşünüyorum. Sinema şöyle de bir şey; “Uzun zamandır gitmiyorduk, gidelim” diyebiliyor insanlar. O alışkanlık kazanılacak. Şimdi iyi filmler, iyi gişeler yapmaya başladı. Dediğim gibi aşırı gişe takıntım olmadan söylüyorum, biz sinemaya girmekten dolayı çok mutluyuz ve o toplu eğlencenin önemli parçalarından biri olacağız. Bu bizi heyecanlandırıyor. Önemli olan da bu...

Cem Gelinoğlu: Her zaman yeni bir şeyler çıkacak ama bizim sinemalarımızın bakımları ve gelişmesi de önemli. Onları da anlayabiliyorum, haksızlık etmek istemiyorum. Onlar kazandıkça yatırım yapmayı umuyorlar. Ben biraz da bunun etki ettiğini düşünüyorum. İnsanlar artık evlerinde devasa ekranlarda, 4K, 8K ekranlarda istedikleri işleri izleyebiliyorlar. Bu konforu sinemalar yaratamasa da en azından orada bir toplu eğlenme eylemi var. Hiç tanımadığınız insanlara karşı filmin sonunda bir sempatiyle salondan çıkmak çok önemli. Sosyalleşmenin değeri çok önemli. Sinemaların da artık iyi bir bakımla, perdeleri, ses sistemleri vs. ile biraz teknolojiye ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum.

"STAND - UP'IN ÖNÜ AÇIK"

♦ Stand-up sektörü şu anda ne durumda? Sence her stand-up’çının önü açık mı?

Engin Türkoğlu: Birçok genç komedyen arkadaşımız çıktı. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Yeni başlayanlar var, bizden daha uzun süredir yapanlar var. Çok fazla komedi kulübü var. Her yerde gösteriler sahneleniyor. Aslında biz ‘Tur Rehberi’ ile Cem ağabeyin biraz önce söylediği beraber gülmek eyleminin sinemadaki bir versiyonunu yaptık ama insanlar canlı bir etkinlik izlemek istediklerinde de stand-up gösterilerine rağbet ediyor. Birçok farklı kökenden, kültürden, anlatıdan komedyenler hikâyelerini, şakalarını anlatıyorlar ve bu da seyircide bir karşılık buluyor. Türkiye’nin her yerinde gösteriler sahneleniyor, yurt dışına turneler düzenleniyor. Onun için gelinen noktadan çok memnunum ve daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Çok fazla komedyen var. Bunun bir okulu da yok... "Bu çok komik" ya da "Bu çok komik değil"in karşılığı tamamen seyirciyle alakalı. Bazı şakaya, bazı seyirciler gülmüyor. Benim çok başıma gelen bir şey bu; bazı şakalarım bazı sahnelerde gıcık edebiliyor, bazı şakalara da çok gülünüyor. Lokasyona, o günkü seyirciye, bana, birçok şeye bağlı. Onun için her komedyenin önünün tabii ki açık olduğunu düşünüyorum. Zamanla ve kendini geliştirmeyle, sahne tecrübesiyle çok alakalı. Onun için gelişkin bir yere doğru gideceğini düşünüyorum.