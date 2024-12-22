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        Haberler Yaşam Farklı ülkeler yeni yıla nasıl hazırlanıyor? Gece yarısı nar kırmaktan sandalyeden atlamaya işte ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!

        Farklı ülkeler yeni yıla nasıl hazırlanıyor? Gece yarısı nar kırmaktan sandalyeden atlamaya işte ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!

        Havai fişekler ve şampanya, yılbaşını kutlamanın klasik yolları olsa da, dünya genelinde pek çok benzersiz gelenek bulunuyor. İşte, İspanya'dan Japonya'ya kadar uzanan birbirinden farklı yılbaşı gelenekleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:30
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        • 1

          Yılbaşını sadece havai fişeklerle kutladığımızı mı sanıyorsunuz? Küba’dan Japonya’ya, dünyanın dört bir yanında birbirinden renkli gelenekler yaşatılıyor. Gelin, bu büyüleyici ritüellere yakından bakalım. İşte detaylar!

        • 2

          JAPONYA: TAPINAK ZİYARETİ VE ŞANSLI TÜLSİMLER

          Japonya’da insanlar, eski şans tılsımlarını tapınağa götürüp yenilerini alır. Ardından karides ve balık yumurtası gibi geleneksel yiyecekler tüketilir.

        • 3

          DANİMARKA: SANDALYEDEN ATLAMAK

          Danimarka’da insanlar, tam gece yarısı sandalyeden ya da koltuktan atlayarak yeni yıla "zıplar." Bunun şans getirdiğine inanılır.

        • 4

          RUSYA: GECE YARISINDAN ÖNCE 12 SANİYELİK SESSİZLİK

          Rusya’da gece yarısından önceki 12 saniyede sessiz kalınır ve yeni yıl için dilekler tutulur.

        • 5

          YUNANİSTAN: NAR ASMAK VE KIRMAK

          Yunanistan’da nar, bereket ve şansı simgeler. Evlerin kapılarına nar asılır ve gece yarısından hemen önce bir kişi şans getirmek için eve sağ ayağıyla girer. Daha sonra nar kapıya vurularak kırılır; ne kadar çok nar tanesi yayılırsa o kadar çok şans getireceğine inanılır.

        • 6

          MEKSİKA: BOŞ VALİZLE GEZMEK

          Meksika’da, yeni yılda seyahat ve macera dolu bir yıl geçirmek isteyenler, boş bir valizle blok etrafında yürür.

        • 7

          BREZİLYA: BEYAZ KIYAFETLER VE OKYANUSA ATLAMAK

          Brezilya’da, deniz tanrıçası Lemanjá’nın onuruna düzenlenen “Festa de Lemanjá” sırasında insanlar beyaz giyer ve gece yarısı okyanusa girerek yedi dalganın üzerinden atlar. Her dalga bir dileği temsil eder.

        • 8

          FİLİPİNLER: PUANTİYELİ KIYAFETLER VE YUVARLAK MEYVELER

          Filipinliler, yuvarlak şekillerin (örneğin puantiyeli kıyafetlerin) refah ve şans getirdiğine inanır. Aynı şekilde portakal, üzüm ve karpuz gibi yuvarlak meyveler tüketilir. Çocukların ise gece yarısı sıçramaları, daha uzun boylu olmalarına yardımcı olacağı düşünülür.

        • 9

          İSKOÇYA: EV TEMİZLİĞİ VE “AULD LANG SYNE”

          İskoçya’da yılbaşına "Hogmanay" denir ve bu kutlama 30 Aralık'tan başlayıp 1 Ocak'ta sona erer. İskoçlar, “Auld Lang Syne” şarkısını söylerken yılbaşını karşılar. Ayrıca “redding” adı verilen, eski küllerin temizlenmesiyle başlayan detaylı bir ev temizliği yapılır.

        • 10

          ŞANSLI YEMEKLER YEMEK (ÇEŞİTLİ ÜLKELER)

          Dünyanın birçok yerinde yılbaşı, aile ve arkadaşlarla birlikte özel yemeklerle kutlanır. İspanya, Portekiz ve Latin Amerika’nın birçok bölgesinde (örneğin Kolombiya) saat 12’de çalan her gong sesiyle bir üzüm ya da kuru üzüm yenir. İtalya'da ise 12 kaşık mercimek yenir.

        • 11

          Fransa'da yılbaşında krep, Almanya'da ise marzipan yenir. Hollanda’da halk halka şeklindeki tatlılar tüketir. Estonya'da ise insanlar yeni yılın gücünü kazanmak için yedi, dokuz ya da on iki öğün yemek yemeye çalışır.

          ABD'nin güneyinde, yılbaşı günü yeşillikler ve karagöz fasulyesi yenir. Yeşilliklerin yeşil rengi para, fasulyenin yuvarlak şekli ise şans getirir.

          Kaynak: Afar, Oxford Summer Course

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