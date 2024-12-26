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        Haberler Spor Transfer İşte bonservisi elinde olan futbolcular... - Futbol Haberleri

        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!

        Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala kulüpler kadrolarına takviye yapmak için çalışmalara hız verdi. Transfer piyasası kızışırken, bonservisi elinde olan oyuncular da kulüpler tarafından takip ediliyor. İşte boşta olan bedava yıldızlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:52
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        • 1

          Keylor Navas

        • 2

          Maxi Gomez

        • 3

          Santi Mina

        • 4

          Kevin Gameiro

        • 5

          Stefano Okaka

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