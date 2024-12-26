Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala kulüpler kadrolarına takviye yapmak için çalışmalara hız verdi. Transfer piyasası kızışırken, bonservisi elinde olan oyuncular da kulüpler tarafından takip ediliyor. İşte boşta olan bedava yıldızlar...
- 1
Keylor Navas
- 2
Maxi Gomez
- 3
Santi Mina
-
- 4
Kevin Gameiro
- 5
Stefano Okaka
- 6
Anthony Modeste
-
- 7
Wissam Ben Yedder
- 8
Eric-Maxim Choupo Moting
- 9
Francis Coquelin
-
- 10
Samu Castillejo
- 11
Rafinha
- 12
Paul Pogba (Marta kadar cezası devam ediyor)
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- 13
Antonio Candreva
- 14
Hector Herrera (1 Ocak'tan itibaren)
- 15
Marco Van Ginkel
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- 16
Christopher Kramer
- 17
Dele Alli
- 18
Simon Kjaer
-
- 19
Layvin Kurzawa
- 20
Bouna Sarr
- 21
Cedric Soares
-
- 22
Serge Aurier
- 23
Kyriakos Papadopoulos
- 24
Daniel Amartey
-
- 25
Ghislain Konan
- 26
Marcelo
- 27
Sergio Ramos
-
- 28
Etrit Berisha
- 29
Tomas Koubek
- 30
Loris Karius
-
- 31
Mariano Diaz
- 32
Mattia Destro
- 33
Ryan Kent
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