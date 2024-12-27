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        Haberler Spor Futbol Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı! - Futbol Haberleri

        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!

        Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran ve bir süredir herhangi bir takımda görev yapmayan teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile sözleşme imzaladı. Terim için özel bir video paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.12.2024 - 09:18 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:34
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        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
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        Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denildi.

        Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

        71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesinin 6 aylık olacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonunun yer alacağı öğrenildi. Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'dan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

        Terim'in bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.

        Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

        "TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

        Deneyimli çalıştırıcı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." ifadelerini kullanmıştı.

        EKİBİ BELLİ OLDU!

        Fatih Terim’in ekibi ise şöyle olacak:

        Yardımcı antenörler: Levent Şahin, Hamza Hamzaoğlu

        Atletik performans antrenörü: Yasin Küçük

        Kaleci antrenörü: Ozan Özerkan

        Analist: Metin Çakıroğlu

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