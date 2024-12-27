Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Konuşmamın hemen başında mühimmat üretim tesisindeki patlamada vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Kongremizden sonra İnşallah bazı kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Bugün iki ailemizi ziyaret ettik ve onlarla da dertleştik. Acımız büyük. Acıları tarifsiz olsa da ailelerimiz son derece metanetli davranıyorlar. Soruşturma çok yönlü ve çok titiz bir şekilde yürütülüyor.

REKLAM "ACILARI YARIŞTIRMAK BİZİM SİYASETİMİZ DEĞİLDİR" İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası ve ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır. Patlamada can kayıplarının olması sebebiyle 85 milyon olarak hepimiz müteessir olduk. Ama bakıyorsunuz henüz cenazeler kalkmadan ana muhalefet partisi lideri kürsüden talihsiz açıklamalar yapıyor. Bu, acıları istismar etmektir. Ahlaki ve vicdani de hiç değildir. Çıksın Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki yangında ölen 29 kişinin hesabını versinler. Acıları yarıştırmak, acıları ayrıştırmak bizim siyasetimiz asla değildir.

Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamd olsun AK Parti'ye nasip oldu. Sayısız ağır sınamalarla yüzleştik. Önceki dönemlerden farklı olarak tüm sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık. Bürokratik oligarşiden bölücü terör örgütüne FETÖ'cü alçaklara kadar nice husumet odağını bozguna uğrattık. Hiçbir ihanet netice vermedi.

"SURİYE'DE DOĞRU YERDE DURDUK" Suriye'de 13 yıldır süren insani kriz ve 61 yıllık Baas zulmü sona erdi. Suriye'deki insani kriz süresince ahlaksız saldırılar yapıldı. Mülteciler üzerinden her türlü provokasyonu denediler. Biz Suriye'de doğru yerde durduk. Suriye'deki insanlık sınavını yüz akıyla verdik. "BAY KEMAL'İN NE KAPISINI ÇALAN NE FİKRİNİ MERAK EDENLER VAR" 'Baba-oğul' gibiyiz diyenler şimdi ne oldu? Ne kapısını çalan ne de fikirlerini merak edenler var. Bir köşeye atıldı. Bay Kemal hiç kusura bakmasın dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Bay Kemal'in sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

"ESED'İN YASINI TUTTULAR" Sığınmacıların ülkelerine dönecek olmalarından rahatsızlar. Çünkü istismar malzemesini kaybediyorlar. Esed'in yasını tuttular. Ellerinden gelse grup kürsüsünden zalim Esed'e mersiye yakacaklar. Türkiye için olumlu tek cümleye tahammülleri yok. Alternatif üretme konusunda, vizyonda, eser ve hizmette kendi kendimizle yarışıyoruz. Türkiye için inancı ve vizyonu olan tek ittifak biziz. Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir. İdeallerimize davamıza inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz."

"2025'TE TERÖR SORUNU BİTECEK" Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025'ten itibaren terör meselesi başta olmak üzere güney sınırlarımızın ötesinde güvenliği sağlayıp oralardan kaynaklanan tehditleri ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.