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        Haberler Spor Futbol 1. Lig TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle - Futbol Haberleri

        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki mevcut yönetimi, bir önceki Mehmet Büyükekşi yönetiminin 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki dönemini bağımsız bir şirkete inceletti. Büyükekşi yönetiminin yaz dönemindeki kongrede açıkladığı rakamların yanlış olduğunu tespit edildi. Açıklanan rakamlar ile bağımsız denetim kurulunun raporu arasında 206 milyon 693 bin TL'lik bir fark ortaya çıktı. Öte yandan TFF ve Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından kritik kararlar alındı. Merkez Hakem Kurulu şirketleşmeye giderken; Kulüpler Birliği'nin hakemlerin atanması, eğitilmesi ve performans yönetimi gibi konularda önemli rol oynayacağı açıklandı.

        Giriş: 27.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:03
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        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nda mevcut İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi, Mehmet Büyükekşi yönetiminin 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini bağımsız bir şirkete inceletti. Bağımsız raporla, açıklanan rakamların yanlış olduğu tespit edildi.

        Dün gerçekleşen zirvede, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleriyle bir araya gelirken; Hacıosmanoğlu, Temmuz ayındaki kongrede sunulan raporun gerçeği yansıtmadığını ve kulüplere dava açabileceklerini belirtti.

        Öte yandan EURO 2024'te yapılan harcamaların da raporda az gösterildiği öne sürüldü.

        TFF'DEN BÜYÜKEKŞİ DÖNEMİNE HAMLE!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetimi, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihlerini bağımsız bir şirkete inceletti. Raporlar doğrultusunda mevcut yönetim, Mehmet Büyükekşi yönetiminin yaz dönemindeki kongrede açıkladığı rakamların yanlış olduğunu tespit etti. Açıklanan rakamlar ile bağımsız denetim kurulunun raporu arasında 206 milyon 693 bin TL'lik bir fark oluştu. Öte yandan eski yönetimin Genel Kurul'da açıkladığı alacak rakamları arasında da fark çıktığı öğrenildi.

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        MHK ŞİRKETLEŞİYOR

        Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından kritik kararlar alındı. Taraflar, hakem atamalarının el değiştirmesi için anlaşırken, konuyla ilgili açıklama da Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan geldi.

        "İSPANYA VE PORTEKİZ MODELLERİ İNCELENDİ"

        Gündoğdu, "Kulüpler Birliği'nin bizden MHK'nin şirketleşmesi ve yeniden yapılandırılması üzerine talebi olmuştu. Biz de buna sıcak baktığımızı ve raporlarımızı hazırlayacağımızı söz vermiştik. Önce İngiltere ve Almanya modelleri yerine, İspanya ve Portekiz'deki uygulamaların da incelemelerini yaptık.

        "EN YAKIN SÜRE SEZON SONU"

        Geldiğimiz noktada şirketleşme modelinin daha iyi olacağı yönündeki örneklerle karşılaştık ve bunu da TFF yönetimimize raporladık. Bugün de bunu Kulüpler Birliği'ne sunduk. Öncelikle bu yönetimi şirket adı altında yapmak için statü değişikliği gerekiyor ve en yakın süre sezon sonu olarak görülüyor. Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak." dedi.

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        "KULÜPLERİN YÖNETTİĞİ SİSTEME GEÇİLİYOR"

        Sözlerine devam eden Gündoğdu, "Önümüzdeki hafta 3 Danışma Kurulu üyesi TFF'ye bildirilecek. TFF de 2 üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak. Bu hakemlik sistemi için çok önemli bir dönüm noktası. Artık kulüplerin içinde olduğu, kulüplerin belirlediği kişilerin denetlediği, yönettiği bir sisteme geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki taraflı bir yönetim tarzıyla hakemlik sistemi daha sorgulanabilir, daha şeffaf, daha profesyonelce yönetim için bir geçiş aşamasına giriyor." diyerek sistemin detaylarını anlattı.

        SİSTEM NASIL OLACAK?

        Sezon sonuna kadar dönüşüm sürecinde sistem test edilecek. 3 üye Kulüpler Birliği'nden, 2 üye ise MHK'dan gelecek. Statü ve yasal mevzuatın değişecek olması nedeniyle Haziran ayında şirketleşme tamamlanacak ve önümüzdeki sezona hazır olacak.

        Danışma Kurulu ayrıca; hakemlerin atanması, eğitilmesi ve performans yönetimi gibi konularda da yetkiye sahip olacak. Kuruldaki 3 üyeyi Kulüpler Birliği seçtiği için hakemlik sisteminde kulüpler de aktif rol oynamış olacak.

        Sezon sonuna kadar geçiş sürecinde sistem test edilecek ve şirketleşmeyle ilgili geniş çaplı çalışmalar yapılacak.

        YABANCI VAR GELECEK Mİ?

        Toplantının detaylarını anlatan Gündoğdu, "Yabancı VAR için bir görüşme yoktu. Şirketleşme süreci konuşuldu. Her türlü stratejik kararın danışma kurulunan yetkisinde olacağı Kulüpler Birliği Vakfı'na aktarıldı. Hakemler için bir şey değişmeyecek." dedi.

        İşte mevcut düzen ve önerilen düzen...

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