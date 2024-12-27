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        Haberler Dünya Azerbaycan Havayolları: Ön incelemeler Kazakistan'da düşen uçağın dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale oluğunu gösteriyor | Dış Haberler

        Azerbaycan Havayolları: Ön incelemeler Kazakistan'da düşen uçağın dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale oluğunu gösteriyor

        Bakü'den Grozni'ye giden Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından kazanın sebebi halen araştırılıyor. Azerbaycan Havayolları uçak kazasına ilişkin ön nedenin "dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale" olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 27.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:02
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        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
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        Bakü'den Grozni'ye giden Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından havayolu şirketi ön inceleme raporunu paylaştı.

        Azerbaycan Havayolları, ön incelemeye göre kazanın sebebinin "dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale" olduğunu bildirdi.

        AZERBAYCAN BASINI UÇAĞI RUSYA'NIN VURDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

        Rusya, Kazakistan'da Çarşamba günü 38 kişinin ölümüne sebep olan yolcu uçağın düştüğü kazanın nedenine ilişkin "hipotezler" üretilmesine karşı uyarmıştı.

        Azerbaycan basını, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğunu bildirmişti.

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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu iddialara ilişkin, "Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya koymak yanlış olur. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor." dedi.

        UKRAYNA UÇAĞI RUSYA'NIN DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

        Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü ileri sürmüştü.

        Diğer yandan Azerbaycan Havayolları kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada uçağın düşme sebebini "kuş sürüsüne çarpma" olarak açıklamıştı.

        AZERBAYCAN UÇAĞININ KAZAKİSTAN'DA DÜŞMESİ

        Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

        AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

        Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

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        #Azerbaycan
        #uçak kazası
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