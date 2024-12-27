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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da falezlerden 2 gün önce düşen otomobil denizden çıkarıldı, sürücü aranıyor | Son dakika haberleri

        Antalya'da falezlerden 2 gün önce düşen otomobil denizden çıkarıldı, sürücü aranıyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki gün önce falezlerden düşen araç denizden çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda sürücü Engin Ş. bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor. Engin Ş.'nin babası, "Aramanın falezlerin dibi ve kıyı kesiminde devam edeceğini söylediler" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:26
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        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
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        Antalya'da 2 gün önce falezlerden denize düşen otomobil, bugün öğle saatlerinde yeri tespit edilerek çıkarıldı. Araçta kimse olmadığı görüldü. Engin Ş.'nin babası yaptığı açıklamada, "Arama konusunda oğlumun içinde çıkmadığını, aramanın devam edeceğini söylediler" dedi.

        DHA'nın haberine göre; olay, 25 Aralık saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı’nın da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, falezlere gelen bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

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        YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Denize düşen araçtaki kişinin Engin Ş. (27) olabileceği ihtimali üzerine durumdan haberdar olup olay yerine gelen yakınları, arama-kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.

        AFAD ekipleri denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden drone kaldırdı. Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu.

        Gece yarısı sonlandırılan çalışmalara, dün sabah yeniden başlandı. Ekipler gün boyu mıknatıs ve sonarla arama yaptı. Tüm gün sonuç alınamayan çalışmalar, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

        ARAÇ 2 GÜN SONRA ÇIKARILDI

        Arama kurtarma çalışmalarına, bu sabah erken saatlerde devam edildi. Öğle saatlerinde aracın yeri dalgıçlar tarafından tespit edildi. Dalgıçların halatla bağladığı otomobil, vinç yardımıyla tekneye çıkarıldı.

        Araçta yapılan incelemede, içerisinde kimse olmadığı görüldü. İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin, falezle denizin birleştiği yerdeki mağaralarda yaptığı arama çalışmasından da sonuç alınamadı.

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        Diğer yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engin Ş.'nin olay yerinde bekleyen yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Ekiplerin denizdeki arama çalışması sürüyor.

        OTOMOBİLİN DENİZE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

        Bu arada otomobilin denize düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin falezlere geldikten sonra yarım saat beklediği, ardından sürücünün araçla daire çizerek otomobilin yönünü denize çevirdiği, kısa süre sonra da falezlerden düştüğü görüldü.

        "ARAÇ DİYE BİR ŞEY KALMAMIŞ"

        İHA'nın haberine göre; aracın bulunduğu yerden çıkartılma anını saniye saniye izleyen baba aracı birkaç ay önce İstanbul'dan aldıklarını belirtti.

        Oğlunu arama çalışmalarının devam edeceği bilgisinin kendisine verildiğini söyleyen acılı baba, “Sabah yapılan çalışmalarda aracın yeri bulundu. Araç bizim ancak araç diye bir şey kalmamış. Arabanın şu hali ezilmiş dağılmış bir vaziyette. İçinde çocuğum çıkmadı benim. Bundan sonra devletimizin çalışmaları nasıl gider bilmiyorum. Arama konusunda oğlumun içinde çıkmadığını, aramanın devam edeceğini söylediler. Neticesi ne olacak bilmiyoruz. Aramanın falezlerin dibi ve kıyı kesiminde devam edeceğini söylediler” ifadelerini kullandı.

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