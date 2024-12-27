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        Haberler Dünya Son dakika: Alman Cumhurbaşkanı meclisi feshetti | Dış Haberler

        Son dakika Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti

        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, parlamentoyu feshettiğini duyurdu. Erken seçim 23 Şubat'ta yapılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:22
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        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
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        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun çökmesinin ardından 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerin önünü açmak üzere parlamentoyu feshetti.

        Scholz, koalisyon ortağı Hür Demokratların lideri olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i bakanlıktan almasının ardından bu ayın başlarında parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetmiş ve hükümet yasama çoğunluğuna sahip olamamıştı.

        Partiler, erken seçim için 23 Şubat tarihinde anlaşmıştı.

        Anketlerin Scholz'un yerine geçebileceğini gösterdiği CDU lideri muhafazakar aday Friedrich Merz'in, mevcut hükümetin aşırı düzenlemeler getirdiğini ve büyümeyi engellediğini iddia ettiği oylama, seçim kampanyasını da ciddi bir şekilde başlattı.

        Muhafazakârlar çoğu ankette SPD'ye karşı 10 puandan fazla rahat bir üstünlüğe sahip. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Scholz'un partisinin biraz önünde yer alırken, Yeşiller dördüncü sırada yer alıyor.

        Ana akım partiler AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor ancak AfD'nin varlığı parlamento aritmetiğini zorlaştırıyor ve 4 ve daha fazla partili koalisyonları daha olası hale getiriyor.

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