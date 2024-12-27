Dev dalgalar yola zarar verdi!
Kastamonu'da etkili olan kuvvetli fırtına denizde yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Dev dalgalar ise sahil yolunda hasara yol açtı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda hasara neden oldu.
AA'da yer alan habere göre gece etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar oluştu.
BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI
Dalgalar, İnebolu-Cide sahil yolunun İsmetpaşa Caddesi kesiminde hasara yol açtı.
Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, dalgaların caddeye taşıdığı moloz yığınlarının temizlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçılar da Karadeniz'e açılamadı.