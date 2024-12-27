Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
Galatasaray'da gözler transfere dönerken odak noktası ise Georges Mikautadze oldu. 17 milyon Euro'luk ilk teklifi reddedilen Galatasaray, Lyon'a yeni bir teklif yapacak
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Devre arasında biri bonservisle toplamda üç transfer yapmayı planlayan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.
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Sermaye artırımı ve LEO rezidanstaki konut satışlarıyla kaynak yaratan sarı-kırmızılılar bu kaynağı iyi kullanmak istiyor.
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Yaz transfer döneminde sonraki yıllarda satılabilecek oyunculara yönelen Cimbom devre arasında da benzer bir politika izleyecek.
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Paulo Dybala'yı gündemine alan sarı-kırmızılılar bu bölge için önceliğini ise Georges Mikautadze'ye verdi.
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Lyon ile geçen günlerde masaya oturan Galatasaray 17 milyon Euro'luk teklifini iletti.
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Mali açıdan darboğazda olan ve oyuncu satışı yapması gereken Lyon, Mikautadze için 25 milyon Euro'dan fazla bir gelir bekliyor.
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Sarı-kırmızılılar ise bu transferi Gabriel Sara transferine benzer bir plan ile bitirmeyi hedefliyor.
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Gürcü futbolcunun geleceğinin parlak olduğunu düşünen Cimbom yarattığı mali kaynağı bu transferde kullanmayı planlıyor.
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Sarı-kırmızılı idareciler Mikautadze'nin ilerleyen yıllarda çok daha değerlenebileceğini düşünüyor.
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Galatasaray bu transfer ile saha içinde olduğu kadar saha dışında da sürdürülebilir bir ekonomiye doğru adım atmayı hedefliyor.