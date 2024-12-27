Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de patlayıcı fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla geldiği Balıkesir’de ilk olarak Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Erdoğan ardından Zağanos Paşa Camisi'ne geçerek cuma namazını kıldı.
Erdoğan daha sonra, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.