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        Haberler Dünya Çin'in yeni nesil J-36 savaş uçağı görüntülendi | Dış Haberler

        Çin'in yeni nesil J-36 savaş uçağı görüntülendi

        Asya Pasifik'te gerilim tırmanırken Çin Halk Cumhuriyeti, kurucusu Mao Zedong'un doğum gününde iki yeni uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirdi. J-36 olarak isimlendirilen hava üstünlüğü odaklı bombardıman uçağının 6. nesil olduğu iddia edilirken Shenyang isimli diğer uçağın da özellikle hayalet (stealth) özelliği ile ön plana çıktığı belirtildi. Dünyada henüz 6. nesil bir uçak bulunmuyor ve birçok uzman J-36'nın 6. nesil bir uçak olduğu konusunda fikir birliğine vardı. Uçaklarla ilgili detaylı bilgi verilmezken Çin Ordusuna yakın South China Morning Post gazetesine konuşan bir yetkilinin, uçakların yeni nesil olduğunu doğruladığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:19
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        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
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        Çin'in Çengdu şehri sakinleri 26 Aralık sabahında şehrin semalarında beliren uçakları görüntüledi.

        İnternette dolaşıma giren görüntüler daha sonra uzmanlar tarafından incelendi. Bill Sweetman gibi birçok uçak sanayii uzmanı uçakların yeni nesil olduğu konusunda hemfikir oldu. Özellikle 3 motoru ile dikkat çeken J-36'nın net görüntüleri elde edildi ve uçak hakkında teknik analizler yapıldı.

        Kuyruğu bulunmayan, üç motorlu hava üstünlüğü uçağı olarak tespit edilen J-36'nın 6. nesil bir uçak olduğu konusunda konsensus oluşmuş durumda. Bir kısım uzmanlar henüz yorum yapmak için erken olduğunu söylese de South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çin Ordusu yetkilileri de uçağın yeni nesil olduğunu teyit etti. Uçakların Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un doğum gününde sergilenmesi ise dikkat çekti.

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        Uçağa dair Aero Society sitesinde yorumda bulunan Bill Sweetman, uçağın süpersonik ve hayalet uçak olduğunu teyit etti. Sweetman, J-20'nin hayalet uçak özelliğine sahip olduğunu ancak

        uzun menzilli atış yapmakta ve ağır mühimmat taşımakta yetersiz olduğunu belirtirken; J-36'nın hayalet (stealth), hız, menzil ve mühimmat yükü konusunda hiçbir sorun yaşamayacağını ve ABD bombardıman uçaklarına karşı oldukça etkili olabileceğini belirtti.

        Uçağın asıl amacının hava üstünlüğü olduğunu da belirten Sweetman havadan havaya füze fırlatma konusunda üstünlük sağlayacağını ve ABD uçaklarına sorun yaratabileceğini dile getirdi. Sweetman son olarak "Artık bir sorunumuz olabilir" diyerek ABD ve Batı açısından hava üstünlüğünün kaybedilebileceğine işaret etti.

        ÇİN'İN YENİ ÇIKARMA GEMİSİ: SİCHUAN

        Çin ayrıca dünyanın en büyük amfibi hücum gemisini de tanıttı. Sichuan olarak isimlendirilen gemi elektromanyetik fırlatma rampası ile dikkat çekiyor.

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