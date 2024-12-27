Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 6 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Öte yandan İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de yeni sözleşme görüşmelerin, sürdürüyor.
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Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Kadroyu güçlendirmek için yoğun bir planlama yapan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra gönderilecek oyuncuları da netleştirmeye başladı.
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Ocak ayı transfer döneminde en az üç yeni oyuncu kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe, hem iç transferde hem de dış transferde hareketli günler geçiriyor.
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Kulüp, iç transferde İrfan Can Kahveci ile anlaşmaya vardı. Aynı zamanda, performanslarıyla dikkat çeken Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.
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Kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de, bu sezon yeterli forma şansı bulamayan ya da beklentilerin altında kalan bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor.
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Gönderilmesi beklenen isimler arasında Cengiz Ünder, Samet Akaydin, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Serdar Aziz ve Burak Kapacak bulunuyor.
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Özellikle Cengiz Ünder, bu sezon beklentilerin çok altında kalırken, Samet Akaydin ise kritik hatalarının ardından taraftarlarla yaşadığı gerginlikler nedeniyle ayrılık listesine dahil edildi.
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Fenerbahçe yönetimi, yapılacak transferlerle şampiyonluk yarışında daha da iddialı bir konuma gelmek istiyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho’nun yönlendirmesiyle hazırlanan transfer planında, hem takımı güçlendirecek isimlerin hem de kadrodan ayrılacak oyuncuların belirlenmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor.
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