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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de yaprak dökümü! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

        Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 6 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Öte yandan İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de yeni sözleşme görüşmelerin, sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:41
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        • 1

          Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

        • 2

          Kadroyu güçlendirmek için yoğun bir planlama yapan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra gönderilecek oyuncuları da netleştirmeye başladı.

        • 3

          Ocak ayı transfer döneminde en az üç yeni oyuncu kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe, hem iç transferde hem de dış transferde hareketli günler geçiriyor.

        • 4

          Kulüp, iç transferde İrfan Can Kahveci ile anlaşmaya vardı. Aynı zamanda, performanslarıyla dikkat çeken Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.

        • 5

          Kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de, bu sezon yeterli forma şansı bulamayan ya da beklentilerin altında kalan bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor.

        • 6

          Gönderilmesi beklenen isimler arasında Cengiz Ünder, Samet Akaydin, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Serdar Aziz ve Burak Kapacak bulunuyor.

        • 7

          Özellikle Cengiz Ünder, bu sezon beklentilerin çok altında kalırken, Samet Akaydin ise kritik hatalarının ardından taraftarlarla yaşadığı gerginlikler nedeniyle ayrılık listesine dahil edildi.

        • 8

          Fenerbahçe yönetimi, yapılacak transferlerle şampiyonluk yarışında daha da iddialı bir konuma gelmek istiyor.

        • 9

          Teknik direktör Jose Mourinho’nun yönlendirmesiyle hazırlanan transfer planında, hem takımı güçlendirecek isimlerin hem de kadrodan ayrılacak oyuncuların belirlenmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor.

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