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        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı - Teknoloji Haberleri

        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı

        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, mevcut yapısının getirdiği kısıtlamaları hafifletmek için, kar amacı güden kuruluşunu gelecek yıl kamu yararına şirket⁠ yapısına dönüştürmeyi planladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:16 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:16
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        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
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        OpenAI'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlama misyonunu en iyi şekilde desteklemek için şirketin kurumsal yapısını değerlendirdiği belirtildi.

        Açıklamada, 2015 yılında OpenAI'ın, sınırlı fonlamayla kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak işe başladığı ve insanlığın yararına yapay zekayı ilerletmeye odaklandığı anımsatılarak, bilgi işlem ve fonlama ihtiyaçları arttıkça, kar amacı güden bir modelin gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

        "KAR AMACI GÜDEN BİR MODELİN GEREKLİLİĞİ"

        OpenAI'ın 2019-2024 yıllarında milyarlarca sermaye toplayarak ve milyonlarca kullanıcıya ulaşan ChatGPT gibi dönüştürücü ürünler piyasaya sürerek hibrit bir kar amacı gütmeyen-kar amacı güden modele dönüştüğüne işaret edilerek, bu başarının, daha fazla sermayeye ve yapıda esnekliğe olan ihtiyacı vurguladığı aktarıldı.

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        KAMU YARARINI GÖZETEN BİR ŞİRKET OLACAK

        Açıklamada, şirketin 2025 yılında ölçeklenebilir finansman, operasyonların daha iyi hizalanması ve insanlığın refahını önceleyen yapay zeka odaklı bir ekonomi inşa etme çabalarının genişletilmesini sağlamak için mevcut kar amacı güden kuruluşunu kamu yararına şirket⁠ haline getirmeyi planladığı bildirildi.

        Kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen her iki yapıya da devam edileceği kaydedilen açıklamada, kar amacı güden kuruluşun başarısının, kar amacı gütmeyen kuruluşun iyi finanse edilmesini, daha iyi sürdürülmesini ve misyon için daha güçlü bir konumda olmasını sağlayacağı vurgulandı.

        Açıklamada, kamu yararına çalışan kuruluşun OpenAI'ın operasyonları ile işini yöneteceği ve kontrol edeceği, kar amacı gütmeyen kuruluşun sağlık hizmetleri, eğitim ve bilim gibi sektörlerde hayırsever girişimlerde bulunmak üzere bir liderlik ekibi ve personel işe alacağı belirtildi.

        DAVA KONUSU OLMUŞTU

        Elon Musk, OpenAI'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açmış, şirketin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürmüştü.

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        OpenAI da Musk'ın 2017'de yapay zeka girişiminin kar amacı güden bir yapıda olmasını desteklediğini gösteren bir dizi e-posta ve mesajı yayımlamıştı.

        Aralarında OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ile Elon Musk'ın yazışmalarının da olduğu ekran görüntüleri ifşa edilirken, Musk'ın 2017 yazında OpenAI'nin misyonunu ilerletmesi için bir sonraki adımın kar amacı güden bir şirket olması gerektiği konusunda OpenAI ile hemfikir olduğu görülmüştü.

        Bu arada, kamu yararına çalışan şirketler de kar amacı güderken, yasal olarak toplum, çevre veya belirli bir kamu yararı üzerinde olumlu bir etki yaratmaktan sorumlu şirketler olarak tanımlanıyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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