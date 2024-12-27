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        Haberler Dünya İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Kemal Advan Hastanesine baskın düzenleyip personeli gözaltına aldı

        İsrail yaklaşık 10 gündür bombaladığı ve büyük bölümünü tahrip ettiği Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi baskın yaptı. Yapılan baskın sonucunda hastane personeli ve hastalar gözaltına alındı. İsrail merkezli Kanal 14'ün muhabiri tarafından paylaşılan görüntülere göre gözaltına alınan Gazzeliler giysileri çıkartılarak tek sıra hâline yürütüldü. Hamas ise yaptığı yazılı açıklama ile hastaneye düzenlenen bu baskına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 18:49 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:03
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        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
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        İsrail'in Kemal Advan Hastanesi personelini ve hastalarını gözaltına aldığı anlar paylaşıldı.

        İsrail Gazze'de hâlâ hizmet verebilen son hastanelerden biri olan Kemal Advan Hastanesini yaklaşık 10 gündür bombalıyor. Hastane ve çevresine yapılan bombardımanlar sonucunda 26 Aralık'ta açıklanan sayıya göre 50 kişi hayatını kaybetti. Hamas da yaptığı açıklamada ""Hastaneye yapılan baskın, çevresinde dün gece yapılan ağır bombardımandan sonra gerçekleşti. Bu barbarca bombardıman sonucu 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 50'den fazla kişi şehit düştü." ifadelerine yer verdi.

        İsrail ise hastaneye uyguladığı ablukayı kaldırmadı ve 27 Aralık sabahı baskın düzenledi.

        Düzenlenen baskın sonucunda hastane personeli ve hastalar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gazzeliler tek sıra hâlinde giysileri çıkartılmış olarak yürütüldü. Görüntüler İsrail merkezli Kanal 14'ün muhabiri tarafından görüntülendi.

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        Görüntülerde bölgenin tamamen tahrip olduğu görülürken, bir makineli tüfeğin de gözaltına alınan ve hiçbir tehdit oluşturmayan sivillere çevrildiği fark ediliyor.

        Saldırılar nedeniyle açlığa ve ağır yıkıma rağmen bölgeden ayrılmak istemeyen yaklaşık 400 bin Filistinli, İsrail ordusunca 2 ayı aşkın süredir zorla yerinden ediliyor.

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