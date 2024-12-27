Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
Zonguldak'ta aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında keserli, bıçaklı kavga çıktı. 3 kişi yaralandı, 3 kişi tutuklandı. Adliyeye sevk edilme esnasında bir kişi "Yılbaşı hediyesi" diye bağırdı
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Zonguldak'ta 3 kişinin keser ve bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3ü tutuklandı.
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Şüphelilerden birisi dizi repliği ile "Yalanım varsa beni şuramdan vursunlar" derken diğeri de "Yılbaşı hediyesi" diye bağırdı.
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Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesinde dün çıkan kavgada keser ve bıçakla 1'i kadın 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan küçük yaştaki M.D. ve E.D. ile İdris D, Gül K, Kemal D, Uğur K. ile Zara D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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3 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris D, Kemal D. ve Uğur K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
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Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında dün çıkan kavgada, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralanmıştı.
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Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülmüş, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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