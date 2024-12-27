Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor | Dış Haberler

        Danimarka Başbakanı: Savaş ihtimaline karşın 3 günlük yiyecek depoladım

        Özellikle Baltık'ta yaşanan sabotajlar ve uçak önleme vakaları sonrasında İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanmaya başladı. Daha önce İsveç ve Finlandiya savaş sırasında karşılaşılacak problemlerle ilgili olarak bir kitapçık yayınlamış ve vatandaşlara belli durumlarda neler yapabileceklerini açıklamıştı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise elektrik, su ve yiyeceğin kısıtlı olabileceği savaş durumuna karşı 3 günlük yiyecek depoladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 20:47 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Ukrayna Savaşı'nın yarattığı etki ve Baltık'taki sabotaj olayları sonrasında İskandinav ülkeleri ve Almanya savaşa hazırlık konusunda halklarını bilgilendirmeye başlamıştı.

        Almanya, vatandaşları için kendilerine en yakın sığınağı bulmalarını sağlayan bir uygulamayı kullanıma sundu. İsveç ise vatandaşlarına "Savaş ya da kriz yaşanırsa" başlıklı bir kitapçık dağıttı.

        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Haberi Görüntüle

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de savaş ihtimalinin bir paranoya olmadığını ve her an her şeyin olabileceğini dile getirdi. Frederiksen ayrıca ihtiyatlı davranarak 3 günlük yiyecek depoladığını açıkladı.

        Frederiksen ayrıca su, eski tip radyo ve konserve edilebilecek yiyecekleri depoladığını açıklarken uzmanların da bunu tavsiye ettiğini bildirdi.

        Ancak Frederiksen Rusya'nın karadan bir saldırı yapacağını düşünmüyor. Frederiksen'e göre saldırı siber olabilir ve birçok sistemi altüst edebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Medina'da sıcak gelişme!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Habertürk Anasayfa