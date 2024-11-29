Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna hattında tansiyonun yükselmesiyle Almanya ve İskandinav ülkeleri önlemlerini artırdı. Devletler, savaş sırasında neler yapmaları gerektiğine dâir vatandaşlarına bilgi vermeye başladı. Almanya, vatandaşları için kendilerine en yakın sığınağı bulmalarını sağlayan bir uygulamayı kullanıma sundu. İsveç ise vatandaşlarına "Savaş ya da kriz yaşanırsa" başlıklı bir kitapçık dağıttı.

REKLAM advertisement1 Uygulamalar ve kitapçıklar vatandaşlara, sığınak yapımı ve yiyecek depolama konusunda bilgiler sundu. Ayrıca en kötü şartlar da göz önüne alındı. İlgili metin ve uygulamalarda olası bir elektrik kesintisi durumunda, vatandaşlara nasıl yaşamlarına devam edeceklerine dair bilgilere yer verildi. Kitapçıkta ayrıca su kesintisi hâlinde hijyenin nasıl sağlanacağına dâir de bilgiler yer alıyor. Halka yeterli miktarda su depolamaları tavsiye edilirken, kış koşulları için battaniye ve sıcak tutacak giysilerin de hazır bulunması istendi.

REKLAM İsveç vatandaşlarına dağıtılan kitapçığın girişinde "Belirsizliğin hâkim olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Silahlı çatışmalar bize en yakın bölgelerde yaşanıyor. Bizleri etkilemek ve durumumuzu kötüleştirmek için terör saldırıları, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları düzenlenmektedir." denildi. Kitapçıkta ayrıca İsveç vatandaşlarının hazır olmaları istenerek "Eğer İsveç’e saldırılırsa kolektif direniş bizim için esastır. Herkes İsveç’in bağımsızlığı ve demokrasisi için kendisine düşen rolü yerine getirmelidir. Sizler İsveç’in aciliyet durumunda hazır olmasında rol alacaksınız." dendi.

HALKTAN FARKLI TEPKİLER GELDİ The Guardian'ın haberine göre savaş koşullarına ilişkin kitapçık dağıtılması halkta farklı tepkilere neden oldu. 36 yaşındaki İsveçli Johnny Chamoun "Hazır olmak iyidir, kitapçık dağıtılması da iyi bir fikir." dedi. Diğer yandan, daha önce Somali'de yaşanan çatışmalara doğrudan şahit olan ve şu an Stokholm'de yaşayan Muna Ayan ise vatandaşların kayıtsızlığına şaşırarak "Hiç stresli görünmüyorlar, ben ise korkuyorum. Çünkü ben savaşı yaşadım ve atlattım." dedi. Muna ayrıca, kitapçıkta yazan talimatlara uygun olarak su, bateri ve el feneri depoladığını söyledi.

Bir başka İskandinav ülkesi olan ve Rusya'yla uzun bir sınıra sahip olan Finlandiya ise vatandaşları için "72 saat hayatta kalabilir misiniz?" adıyla bir test yayımladı. Finlandiya bu adımıyla vatandaşlarını fiziksel ve psikolojik olarak savaşa hazır olmaya teşvik ediyor. Test, temel yaşam malzemeleri ve psikolojik dayanıklılık gibi birçok etken içeriyor.