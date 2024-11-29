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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona - Real Madrid efsaneler maçı - Futbol Haberleri

        Barcelona ve Real Madrid'in efsaneleri Katar'da sahaya çıktı

        Futbol dünyasının iki dev kulübü Barcelona ve Real Madrid'in efsane oyuncuları, Katar'da sahaya çıktı. Barcelona, her iki takımın efsane oyuncuları arasında oynanan özel maçta Real Madrid'i penaltılar sonunda 4-2 mağlup etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:55
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          Barcelona ve Real Madrid’in efsane oyuncuları, Katar'da sahaya çıktı. Barcelona, her iki takımın efsane oyuncuları arasında oynanan özel maçta Real Madrid'i penaltılar sonunda 4-2 mağlup etti.

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          "El Clasico" olarak adlandırılan dünya çapındaki karşılaşmaya Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halife Stadı ev sahipliği yaptı.

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          Visit Qatar tarafından düzenlenen ve Katar Futbol Federasyonunun desteklediği organizasyon iki takımın efsane isimlerini bir kez daha yeşil sahada buluşturdu.

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          Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Barcelona maçtan galip ayrıldı. Karşılaşmada Barcelona'nın golleri Juan Pablo Sorin ve Ronaldinho'dan gelirken, Real Madrid'in gollerini ise Luis Figo ve Edwin Congo kaydetti.

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          Barcelona kadrosunda, kaptan Vitor Baia, David Villa, Rivaldo, Ronaldinho, Juan Pablo Sorin, Eric Abidal, Ricardo Quaresma, Patrick Kluivert gibi dünya futboluna damga vurmuş isimler yer alırken, Real Madrid tarafında ise Francisco Buyo, Edwin Congo, Savio, Raul Bravo, Antonio Nunez, Clarence Seedorf, Julio Baptista ve Luis Figo gibi efsaneler sahaya çıktı.

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          Karşılaşma öncesinde, taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Özel organizasyonlarda taraftarlar, oyuncularla buluşma ve hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu. Ayrıca İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den tedavi amacıyla Doha'ya getirilen bir grup çocuk da maçı tribünden takip etti.

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          Bu özel karşılaşmaya, hem yerel halk, hem de dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası basın da büyük ilgi gösterdi.

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