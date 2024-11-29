Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması

Türkiye'de, çocukları internetin zararlı içeriklerinden koruma ve internet suçları ile mücadele konusunda bazı çalışmalar yürütülürken henüz 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara erişimini yasaklamaya dönük bir karar alınmış değil ancak zararlı içerikleri bulunan, bazı oyun ve uygulamalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yasaklanmış durumda…

REKLAM advertisement1 Ülkemizde halihazırda yürüyen çalışmaları, dünya örneklerini inceleme ve tespitler doğrultusunda adım atma olarak özetleyebiliriz. TBMM Akran Zorbalığı Komisyonu'na bilgi veren BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avusturalya'da ise 16 yaş altı çocukların erişimini sınırlayıcı düzenlemenin yasal aşamaya geldiğini söyledi.

REKLAM BTK’nın Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptığını belirten Gün, "Bizim de 5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altını yani ortaokul çocuklarını yani orta dördü bitirmiş bir öğrenci için sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlarına girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız var; bu konuda önerilerimiz olacak” dedi.

DÜNYA ÖRNEKLERİ - Çin'de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Çin'de ayrıca saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi de yasak. - ABD'de bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklandığı yasa 2025'ten itibaren geçerli olacak. - Fransa'da 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımı ebeveyn iznine bağlı.

- Güney Kore'de 16 yaş altındaki çocuklar için gece 24.00-06.00 arasında çevrim içi oyun yasak. - İngiltere'de 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlandı. - Rusya'da 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlandı - İtalya'da 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması ve 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak.

- Avustralya'da 14 yaş altı için sosyal medya yasağı var. Yasağa uymayanlara ciddi cezalar, yaptırımlar uygulanıyor. 16 yaş için yasal çalışma yapılıyor. REKLAM - Yunanistan çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili çalışma yürütüyor. - İrlanda'da da 16 yaş altındakilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması tartışılıyor. TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan, Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu’nda dünya genelinde; internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi ticaret ve dijital pazarlama verileri yer alıyor.

Buna göre; 2024 yılı 3. çeyrekte dünya nüfusu 8.18 milyara ulaşmış durumda. Dünya genelinde internet kullanıcıları 5.52 milyara ulaştı ve nüfusa göre internet kullanım oranı yüzde 67.5. Türkiye’de ise İnternet kullanıcılarının nüfusa oranı yüzde 86.5. Bu oran dünya geneline bakıldığından ortalamanın bir hayli üzerinde seyrediyor. Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 5.22 milyar iken bu sayının nüfusa oranı yüzde 63.8. Türkiye'de ise aktif sosyal medya kullanıcıları toplam nüfusun yüzde 65.7’sine denk geliyor.

REKLAM Dünya genelinde internet kullanırken harcanan ortalama günlük zaman 6 saat 36 dakika iken, Türkiye'de bu süre 6 saat 51 dakika. Türkiye, bu süre ile ülkeler arasında 18’inci sırada yer alıyor. İlk sırada 9 saat 21 dakika ile Güney Afrika, son sırada ise 4 saat 04 dakika ile Japonya yer alıyor. Türkiye'de ortalama mobil internet bağlantı hızı 46.37 MBPS, sabit internet bağlantı hızı 42.90 MBPS’tir.

Dünya da en çok ziyaret edilen web sitesi google.com’dur. Dünya genelinde çevrimiçi olarak her hafta bir şeyler satın alan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 55,2 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 57,9. Aynı şekilde dijital içerik satın almalarına baktığımız zaman her ay 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yaptığı satın alımlarının oranı yüzde 65,9 iken Türkiye’de bu oran yüzde 65,4.

Dünya’daki internet kullanıcıları ortalama 2 saat 19 dakikasını, Türkiye’de ki internet kullanıcıları ise ortalama 2 Saat 37 dakikasını sosyal medya üzerinde geçiriyor. Dünyada sosyal medya kullanıcılarının aylık ortalama kullandığı sosyal medya platformu sayısı 6.8, Türkiye’de ise 7.5. REKLAM Dünya genelinde en çok kullanıcısı bulunan sosyal medya 3.070 milyar kullanıcı ile Facebook.

Dünya genelinde ilk çeyrekte en fazla zaman geçirilen uygulama 34 saat 15 dakika ile TikTok iken bu süre Türkiye'de 30 saat 39 dakika. Instagram reklamları ile ulaşılabilen 18 yaş üzeri Instagram kullanıcılarının toplam 18 yaş ve üzeri nüfusa oranı dünya genelinde yüzde 28,1 iken Türkiye'de bu oran yüzde 82,8. Türkiye, bu konuda en yüksek orana sahip ülke konumunda bulunuyor.

Dünya’da mobil telefon kullanıcılarının sayısı 5,75 milyar. Dünya’da aylık ortalama akıllı telefon hücresel veri trafiği 20,3 GB’tır. Finansal içeriklere baktığımız zaman her ay bankacılık, yatırım veya sigorta web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdesi dünya genelinde yüzde 38,1 iken bu oran Türkiye'de yüzde 36,1.

Her ay dünya genelinde mobil ödeme servislerini kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 23,7 iken bu oran Türkiye’de yüzde 12,1. REKLAM Dijital pazarlama verilerine baktığımızda çevrimiçi marka araştırması için kullanılan birincil kanal yüzde 32,9 ile arama motorları olurken bunu yüzde 32,8 ile TV reklamları takip ediyor. Dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 32.3’ü reklam engelleyici uygulamalar kullanırken Türkiye'de ise bu oran yüzde 30,9.

KUMAR VE BAHİS Son rapora göre; dünya genelinde çevrimiçi kumar veya bahis web sitesi veya uygulaması kullananların yüzdesi dünya genelinde 2024 birinci çeyrekte yüzde 10, ikinci çeyrekte ise yüzde 10.4. Bir çevrimiçi kumar veya bahis web sitesi kullanan 16 yaş ve üzeri kullanıcıların yüzdesi Türkiye’de yüzde 12.2. Türkiye bu oranla dünyanın 30’uncu ülkesi konumunda. Birinci sırada yüzde 30 ile Güney Afrika, son sırada yüzde 2.8 ile Güney Kore bulunuyor.

Türkiye bu oranla Meksika, Filipinler, Danimarka, Hollanda, Çekya, Polonya, Amerika, İtalya, Rusya, Japonya, Tayvan ve İsrail’in önünde…